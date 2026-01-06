“La tua carriera non interessa a nessuno”. Il duro consiglio del CEO di McDonald’s per avere successo

Chris Kempczinski, CEO di McDonald’s, ha attirato l’attenzione del web con un messaggio diretto e provocatorio sulla gestione della carriera. In un video pubblicato su Instagram all’inizio di dicembre, diventato rapidamente virale, il CEO invita a riflettere sulla responsabilità individuale nel mondo del lavoro contemporaneo.

Secondo Kempczinski, l’idea che qualcun altro possa prendersi cura del nostro percorso professionale è spesso un’illusione. “La tua carriera non interessa a nessuno quanto a te”, sintetizza il manager, esprimendo il principio centrale alla base del suo consiglio: il successo dipende prima di tutto dall’iniziativa personale di un individuo.

Responsabilità individuale e crescita professionale

Nel video, Kempczinski sottolinea come affidarsi esclusivamente a mentori o superiori sia rischioso: “Se succede, è fantastico, ma non puoi contare su questo”. Il CEO evidenzia che il percorso di carriera non è lineare né garantito, e che chi ambisce a crescere deve saper creare opportunità, sviluppare competenze e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Questo messaggio assume una rilevanza particolare considerando che McDonald’s impiega circa 1,7 milioni di persone nel mondo, in un contesto altamente competitivo dove la mobilità interna e le promozioni richiedono impegno e risultati concreti.

Organizzazione quotidiana e strumenti pratici

Oltre alla componente motivazionale, il CEO indica strumenti concreti per mantenere il controllo della propria carriera. L’organizzazione di email, strumenti digitali e priorità operative permette di concentrarsi sulle attività più strategiche e di evitare dispersioni di tempo ed energie.

Secondo uno studio di Harvard Business Review, il 54% dei lavoratori che mantiene abitudini organizzative regolari segnala maggiori opportunità di avanzamento rispetto ai colleghi meno strutturati.

La disciplina quotidiana diventa così un vantaggio competitivo: gestire efficacemente le attività permette non solo di rispettare scadenze, ma anche di costruire una reputazione di affidabilità all’interno dell’azienda.

Il nuovo paradigma del lavoro nelle grandi aziende

Il messaggio di Kempczinski si inserisce in un contesto di cambiamento strutturale nel mercato del lavoro. In multinazionali come McDonald’s, che nel 2024 ha registrato ricavi per circa 25 miliardi di dollari, le promozioni non seguono più esclusivamente logiche di anzianità, ma premiano competenze, risultati e iniziativa.

Questo shift culturale richiede ai dipendenti di considerare la propria carriera come un progetto personale, da gestire in autonomia, piuttosto che un percorso garantito dall’organizzazione. Secondo recenti ricerche sul lavoro giovanile, la Gen Z mostra una forte attenzione alla crescita professionale autonoma e alla flessibilità, fattori che rendono il consiglio di Kempczinski particolarmente attuale.

Un monito per i professionisti

Ma con il suo messaggio, il CEO di McDonald’s non vuole negare l’utilità dei mentor o dei manager di riferimento ma, piuttosto, sottolineare che questi non possono sostituire in toto l’impegno individuale.

Il concetto è chiaro: in un mondo del lavoro caratterizzato da competizione globale e rapidi cambiamenti, chi vuole emergere deve diventare il principale artefice della propria carriera, organizzando il lavoro quotidiano, cogliendo opportunità e sviluppando competenze in modo autonomo.