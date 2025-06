La società di Barbara D’Urso ha debiti per quasi €3 milioni

Barbara D’Urso, volto noto della televisione italiana, si trova al centro dell’attenzione mediatica non solo per le sue vicende professionali ma anche per la situazione finanziaria della sua società. La BBD Immobiliare Srl, di cui la conduttrice detiene il 90% delle quote - con il restante 10% suddiviso tra i figli Emanuele e Giammauro - ha chiuso il bilancio 2024 con perdite in aumento e debiti che sfiorano i 3 milioni di euro.

Nonostante un patrimonio immobiliare di valore tra Roma, Milano e la provincia di Viterbo, la società si trova ora a dover fronteggiare una situazione economica complessa, che solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di business adottato e sulle possibili conseguenze per la D’Urso.

BBD Immobiliare tra patrimonio di pregio e conti in rosso La BBD Immobiliare nasce come veicolo per la gestione e la valorizzazione di immobili di pregio, un settore tradizionalmente considerato rifugio sicuro per gli investimenti. La società, secondo una recente visura catastale, possiede a Roma tre unità abitative con tredici stanze, un garage e un magazzino; a Montalto di Castro un altro immobile e un magazzino; e a Milano, nella prestigiosa zona Brera, una proprietà con dieci stanze e garage. Un portafoglio che, in teoria, dovrebbe garantire solidità e redditività. Tuttavia, i numeri del bilancio raccontano una realtà diversa. Nel 2024 la società ha registrato una perdita di 40mila euro, in peggioramento rispetto ai 30mila euro dell'anno precedente, nonostante i ricavi - presumibilmente derivanti dagli affitti - siano cresciuti da 116mila a 128mila euro. Le perdite accumulate negli anni hanno eroso il patrimonio netto, oggi ridotto a circa 50mila euro. La causa principale di questa situazione è da ricercare nei debiti, che ammontano a 2,7 milioni di euro, principalmente legati a due contratti di leasing con Unicredit per l'acquisto di immobili e a una fideiussione bancaria di 483mila euro emessa da Banca Mediolanum, a garanzia di sanzioni pecuniarie relative a una controversia edilizia ancora in corso davanti al Tar della Lombardia.