La questione ebraica e la sicurezza nazionale decideranno l’esito delle elezioni USA 2024

Mancano pochi giorni al verdetto delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e il risultato è ancora incerto. Il confronto tra Donald Trump e Kamala Harris ricorda molto quello del 2020, quando Trump sembrava avere la vittoria in tasca, salvo poi essere sorpassato da Biden grazie anche all’ascesa della sua vice, Kamala Harris. Quest’ultima, simbolo di inclusività e progresso, ha rappresentato un punto di svolta per motivare settori chiave dell’elettorato.

Anche in queste nuove elezioni, Harris gioca un ruolo centrale. La sua presenza nella corsa potrebbe consolidare il sostegno dei progressisti e delle minoranze, ma anche alimentare le critiche dei conservatori che la vedono come troppo radicale. Inoltre, due temi cruciali potrebbero influenzare il voto: la sicurezza nazionale e la «questione ebraica». Quest’ultima, legata alle posizioni dei candidati su Israele e Medio Oriente, potrebbe spostare molti voti nelle comunità ebraiche delle grandi città.

Con un esito ancora in bilico, gli elettori decideranno nei prossimi giorni il destino del paese, influenzati da questi fattori chiave che potrebbero ribaltare le previsioni fino all’ultimo momento.

Per un’analisi più dettagliata e approfondita, abbiamo discusso di questi temi con Glauco Maggi, giornalista esperto degli Stati Uniti, che ci offre il suo punto di vista direttamente dall’America.

Glauco Maggi

Nato a Milano nel 1947, laureato in scienze politiche alla Statale di Milano, giornalista dal 1978 (L’Occhio, il Mondo, Capital, Gente Money), dal 2000 Glauco Maggi vive a New York da dove scrive per La Stampa, Libero e Investire. Dal 2018 ha la cittadinanza americana.

È autore di “Figli e soldi” uscito nel 2001 (nel 2008 nella seconda edizione) edito da Sperling & Kupfer) dedicato all’educazione finanziaria dei ragazzi, scritto a quattro mani con Maria Teresa Cometto, giornalista del Corriere della Sera.

Ha pubblicato, per Mind Edizioni, “Il Guerriero Solitario- Trump e la Mission Impossible”. Per Boroli Editore aveva scritto “Obama dimezzato” (2011) e, per le Edizioni Libero, “Trump uno di noi” (2017). Da ottobre 2020 collabora con Money.it.