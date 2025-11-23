Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La nuova crisi globale potrebbe arrivare da un Paese insospettabile

Tommaso Scarpellini

23 Novembre 2025 - 15:38

Una tensione crescente nell’epicentro più inatteso dei mercati globali. Tra politica, tassi, geopolitica e paradossi di liquidità, qualcosa sta cambiando davvero.

La nuova crisi globale potrebbe arrivare da un Paese insospettabile

Seguici su

Mentre lo sguardo del mercato è concentrato sulla bolla dell’intelligenza artificiale, sulle dinamiche americane o sulla fragile ripresa europea, il vero rischio sistemico sembra arrivare da un Paese in particolare.

Un’evidenza scomoda, difficile da digerire, quasi controintuitiva. Eppure, se si osservano i movimenti di politica monetaria, la diplomazia e le tensioni geopolitiche in quest’area, il quadro diventa improvvisamente chiaro.

È da lì che potrebbe arrivare la scintilla. Ecco cosa sta realmente accadendo. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Giappone
# Analisi ciclica

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

Ultime analisi

20/11/2025 - 15:47

La caduta di Bitcoin manda un segnale nascosto ma chiarissimo agli investitori

20/11/2025 - 14:34

Azioni Leonardo (LDO) su una soglia critica che potrebbe far cambiare tutto

20/11/2025 - 06:38

3 rischi oggi per i BTP di cui nessuno parla. Ma che devi conoscere

19/11/2025 - 20:56

3 ETF fattoriali da conoscere

19/11/2025 - 17:45

Le 6 azioni più vendute in Europa. Una è italiana

Selezionati per te

Il mondo si sta dirigendo lentamente (ma inesorabilmente) verso la prossima crisi finanziaria

Analisi dei Mercati

Il mondo si sta dirigendo lentamente (ma inesorabilmente) verso la prossima crisi finanziaria
Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008

Analisi dei Mercati

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008

Correlato