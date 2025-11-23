La nuova crisi globale potrebbe arrivare da un Paese insospettabile

Una tensione crescente nell’epicentro più inatteso dei mercati globali. Tra politica, tassi, geopolitica e paradossi di liquidità, qualcosa sta cambiando davvero.
Mentre lo sguardo del mercato è concentrato sulla bolla dell’intelligenza artificiale, sulle dinamiche americane o sulla fragile ripresa europea, il vero rischio sistemico sembra arrivare da un Paese in particolare.
Un’evidenza scomoda, difficile da digerire, quasi controintuitiva. Eppure, se si osservano i movimenti di politica monetaria, la diplomazia e le tensioni geopolitiche in quest’area, il quadro diventa improvvisamente chiaro.
È da lì che potrebbe arrivare la scintilla. Ecco cosa sta realmente accadendo. [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti