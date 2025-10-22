Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La maggior parte degli italiani non segue la regola 60-30-10. Eppure gli esperti si affidano a questo principio collaudato

Andrea Fabbri

22 Ottobre 2025 - 05:22

Molti italiani quando arredano la casa si ritrovano le stanze piene di confusione e oggetti inutili. Ecco il consiglio degli esperti per risolvere l’errore

La maggior parte degli italiani non segue la regola 60-30-10. Eppure gli esperti si affidano a questo principio collaudato

Seguici su

Quando acquistiamo una casa, oppure quando entriamo in una nuova abitazione in affitto, una delle operazioni più delicate è quella dell’arredamento delle stanze. Vanno selezionati i mobili adatti a ogni ambiente, vanno calcolati gli spazi fra uno e l’altro, vanno scelti i colori e disposti gli elettrodomestici.

Sbagliare qualche passaggio di questa operazione, come fanno molti italiani, significa ritrovarsi con stanze dall’aspetto caotico e disordinato o, al contrario, senza vita e senza personalità. Per questo motivo i designer di interni professionisti consigliano di seguire sempre la regola del 60-30-10.

Scopriamo di cosa si tratta e perché potrebbe dare nuova vita alle nostre case.

leggi anche

Non pulire questa parte della casa ti fa spendere centinaia di euro in più in bolletta
Non pulire questa parte della casa ti fa spendere centinaia di euro in più in bolletta

La regola del 60-30-10

La regola del 60-30-10 è nata nei settori della moda e della grafica, ma ben presto si è estesa al mondo dell’interior design.

In linea di principio è un modo intelligente e funzionale per distribuire i colori all’interno di una stanza. Secondo questa regola il 60% dello spazio di un vano dovrebbe essere arredato con un colore dominante, di solito una “base” neutra che unifichi l’insieme.

In questo 60% rientrano le pareti, le superfici dei mobili più grandi (non a caso spesso sono bianchi) e i pavimenti.

Per il 30% della stanza, invece, deve essere usato un colore secondario. Con questa tonalità vanno scelti i tappeti, le tende, le decorazioni e i mobili più piccoli.

Il restante 10%, infine, sarà un colore più acceso che dovrà dare brillantezza e “vita” alla casa e che indirizzerà la scelta dei cuscini, dei vasi e delle cornici dei quadri.

In questo caso è possibile fare anche uno strappo alla regola del 60-30-10: molti designer scelgono infatti di riservare l’ultimo 10% alle piante.

Un principio valido per ogni ambiente

La buona notizia è che la regola del 60-30-10 è universale e può essere applicata ad ogni tipo di ambiente chiuso, dagli appartamenti moderni alle case rustiche, passando per i saloni. fino ad arrivare agli uffici.

Il principio, inoltre, è anche un’ottima guida per gli indecisi e per chi è poco esperto di arredamento di interni.

Se non sappiamo quale come allestire la stanza, proviamo semplicemente a scegliere tre colori e poi acquistiamo gli arredi in base a questi. Bianco, marrone e verde ad esempio. Oppure beige, mogano e rosso. Le possibilità sono infinite e tutte valide.

E se amiamo gli stili classici c’è sempre a disposizione l’opzione: 60% bianco, 30% mobili in legno e 10% piante. Con questo andremo sul sicuro.

Spazio alla creatività

Rispettare pedissequamente le percentuali è un’impresa quasi impossibile. E sono gli stessi professionisti del design ad affermare che il 60-30-10 può essere usato con una certa libertà.

Stiamo parlando infatti di una struttura compositiva di base che possiamo modificare a nostro piacimento. Se amiamo gli interni minimalisti e gli spazi calmi, ad esempio possiamo optare per un 70-20-10. Oppure se vogliamo creare un ambiente più lussuoso ed elegante possiamo passare all’80-15-5.

leggi anche

Se hai uno di questi vecchi mobili vintage puoi guadagnare più di 4.000 euro
Se hai uno di questi vecchi mobili vintage puoi guadagnare più di 4.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Casa
# Arredamento

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 25/10/2025 Comprerai il nuovo BTP Valore?
VOTA ORA

Selezionati per te

Ci sono sempre 31°C e tutto è economico. L'isola poco conosciuta è una calamita turistica

Viaggi & tempo libero

Ci sono sempre 31°C e tutto è economico. L’isola poco conosciuta è una calamita turistica
I centri storici più belli al mondo, un'importante città italiana in seconda posizione

Viaggi & tempo libero

I centri storici più belli al mondo, un’importante città italiana in seconda posizione

Correlato