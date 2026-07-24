La London Stock Exchange sta per rivoluzionare gli orari. Cosa cambia davvero per chi investe?

La London Stock Exchange ha recentemente comunicato l’intenzione di avviare una nuova sede di negoziazione denominata LSE 24 che consentirà operazioni quasi ininterrotte durante i giorni feriali.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dei mercati finanziari britannici e mira a rispondere alle esigenze di un’epoca in cui gli investitori globali richiedono maggiore flessibilità temporale.

Il progetto prevede che la nuova piattaforma operi dalle diciassette alle sette e cinquanta del mattino ora di Londra, con una breve interruzione di trenta minuti tra le 18:30 e le 19:00 per consentire l’applicazione delle procedure di chiusura giornaliera. Nel frattempo il mercato principale continuerà a funzionare secondo il consueto orario dalle 8:00 alle 16:30, mantenendo così separati i due ambiti operativi al fine di preservare l’integrità e la resilienza delle sessioni tradizionali.

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La competizione delle piattaforme

Secondo le dichiarazioni ufficiali la fase di collaudo con i clienti dovrebbe iniziare entro la fine del 2026 mentre i primi strumenti negoziabili saranno i prodotti negoziati in borsa a partire dalla prima metà del 2027 subordinatamente alle necessarie autorizzazioni normative. Tali prodotti costituiscono un punto di partenza naturale poiché Londra vanta già una posizione consolidata come centro internazionale per questi strumenti che offrono un’esposizione efficiente a diversi mercati mondiali. Successivamente si prospetta l’estensione alle azioni ordinarie e secondo le parole di Julia Hoggett responsabile della London Stock Exchange e a capo dei mercati digitali e dei titoli all’interno del gruppo LSEG si può immaginare uno scenario in cui la nuova sede tratti esattamente gli stessi titoli del mercato principale.

Questa evoluzione nasce dalla necessità di competere con piattaforme alternative che già consentono operazioni continuative e con il crescente interesse degli investitori al dettaglio e istituzionali soprattutto provenienti dall’Asia i quali desiderano intervenire sui titoli accessibili a Londra anche al di fuori degli orari classici europei. Julia Hoggett ha sottolineato che l’avvio di LSE 24 segna un momento importante nell’evoluzione dei mercati offrendo ai clienti maggiore libertà oltre gli orari tradizionali e sostenendo mercati digitali più connessi a livello globale. Integrandosi con le infrastrutture digitali del gruppo LSEG la nuova sede contribuirà a una liquidità più profonda a una maggiore efficienza e a una partecipazione più ampia rafforzando così il ruolo di Londra come centro finanziario di primo piano.

Da un lato essa risponde alla trasformazione digitale dei mercati dove le negoziazioni basate su algoritmi e su agenti automatici diventano sempre più rilevanti. LSE 24 è concepita per consentire una connettività nativa e sicura a queste nuove capacità permettendo ai partecipanti di interagire con i dati di mercato con la gestione degli ordini e con i flussi di esecuzione in modalità più automatizzate e intuitive pur mantenendo i controlli di governance e di resilienza tipici di un mercato regolamentato. Inoltre il progetto si lega allo sviluppo del deposito digitale di titoli del gruppo LSEG attualmente in fase di costruzione con il coinvolgimento attivo degli operatori di mercato. Tale infrastruttura creerà le basi per la digitalizzazione dell’emissione del regolamento e dei servizi relativi agli asset ampliando la portata della nuova sede e consentendo nuove funzionalità attraverso diverse classi di attività.

Cosa cambia per gli investitori?

L’estensione degli orari riduce il rischio di dover attendere l’apertura della sessione europea per reagire a eventi che si verificano in altre fasce orarie. Un gestore asiatico potrà ad esempio aggiustare le posizioni su prodotti legati ai mercati occidentali senza subire il divario notturno tradizionale mentre un investitore europeo potrà monitorare e intervenire su sviluppi che emergono durante le ore notturne locali. Questo allineamento temporale favorisce una gestione del rischio più continua e una migliore allocazione del capitale in un contesto di interconnessione crescente tra le diverse aree geografiche.

Tuttavia l’introduzione di negoziazioni quasi ininterrotte pone anche interrogativi che merita approfondire. La liquidità durante le ore notturne potrebbe risultare inferiore rispetto alle sessioni diurne generandosi potenziali amplificazioni di volatilità in presenza di notizie inattese. La separazione tra la sede principale e LSE 24 attenua in parte questo rischio poiché le operazioni notturne non interferiscono direttamente con la formazione dei prezzi di riferimento giornalieri ma resta essenziale che i meccanismi di trasparenza basati su libro ordini limitato centrale e su richieste di quotazione funzionino in modo efficace anche in condizioni di minore partecipazione. Le autorità di vigilanza dovranno inoltre valutare attentamente le implicazioni sistemiche e le procedure di gestione degli eventuali eventi estremi che potrebbero verificarsi al di fuori degli orari classici.

La scelta della London Stock Exchange si inserisce in una tendenza più ampia osservabile a livello internazionale dove diverse sedi stanno allungando gli orari per contrastare l’attrattiva di asset non vincolati a aperture e chiusure tradizionali. Londra con questa iniziativa cerca di consolidare la propria attrattività come hub internazionale dopo anni di trasformazioni normative e di competizione con altri centri europei e americani. Il fatto di partire dai prodotti negoziati in borsa sfrutta un vantaggio già consolidato e permette di testare le infrastrutture prima di estendere l’offerta ad asset più sensibili come le azioni di società quotate.