Con l’Ucraina al collasso l’attenzione degli Usa si sposta sulla Moldavia

A più di due anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, è chiaro che la strategia adottata dalla Federazione russa di intraprendere una dura guerra di logoramento si sta rivelando vincente e l’Ucraina rischia di andare incontro a una drammatica debacle. Nel 2022, Mosca ha ottenuto risultati contrastanti: pur conquistando Mariupol e Severodonetsk (ad altissimo prezzo), Kiev ha sfruttato la mancanza di uomini della controparte per riconquistare territorio nelle regioni di Kharkiv e Kherson.

Tuttavia, a seguito di una parziale mobilitazione militare ed economica, la Russia ha definitivamente voltato pagina nel corso dell’ultimo anno, sconfiggendo la controffensiva ucraina nel 2023 e prendendo il sopravvento in questi primi mesi nel 2024. Ciò che molti analisti ed esperti - come John J. Mearsheimer - avevano previsto, si sta pienamente realizzando.

La strategia dell’occidente di armare Kiev e imporre alla Federazione russa delle dure sanzioni economiche si è rivelata doppiamente fallimentare. La Russia non è stata umiliata né isolata come l’occidente pensava, e le sanzioni economiche non hanno impedito al Cremlino di attuare un’economia di guerra in grado di sostenere l’operazione bellica. L’economia russa è stata giudicata debole e vulnerabile alle sanzioni, visto il Pil relativamente basso:. ma questa visione non teneva conto delle industrie strategiche della Russia, dell’autosufficienza delle risorse e delle materie prime e dei partner commerciali alternativi a cui la Federazione russa si è rivolta. Nel frattempo, sul campo di battaglia i russi avanzano più o meno ovunque e la mancanza di uomini di Kiev rende improbabile che l’Ucraina possa tenere ancora le sue posizioni per molto tempo. Come riportato da Politico, secondo alcuni ufficiali ucraini di alto livello che hanno servito Kiev sotto l’ex generale Valery Zaluzhny, recentemente sostituito da Volodymyr Zelensky, il quadro generale è desolante. [...]