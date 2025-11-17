Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

L’Italia avrà bisogno di 4 milioni di lavoratori nei prossimi 5 anni. Ecco in quali campi conviene specializzarsi

Andrea Fabbri

17 Novembre 2025 - 05:23

La transizione green potrebbe rivelarsi una grande opportunità per chi cerca lavoro in Italia. Ecco quali saranno le professioni più richieste

L’Italia avrà bisogno di 4 milioni di lavoratori nei prossimi 5 anni. Ecco in quali campi conviene specializzarsi

Seguici su

Dopo anni di difficoltà e di contrazione, arrivano finalmente buone notizie per il mercato del lavoro italiano.

Secondo i dati sul futuro dell’occupazione in Italia presentati da Unioncamere-Excelsior durante l’ultima edizione della Fiera di Rimini, al nostro Paese “serviranno” 4 milioni di nuovi lavoratori nei prossimi 5 anni per velocizzare la transizione green e quella digitale.

Vediamo quali saranno le competenze più richieste per trovare un’occupazione e quali saranno i professionisti con le maggiori possibilità di trovare lavoro.

leggi anche

Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista
Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista

La transizione green sosterrà il mercato del lavoro

L’analisi di Unioncamere-Excelsior lascia poco spazio alle interpretazioni: da qui al 2029 i settori più promettenti a livello occupazionale saranno quello della transizione ecologica e quello della transizione digitale.

La crisi energetica degli ultimi anni ha costretto le aziende italiane, volenti o nolenti, a investire con forza sulla sostenibilità e, di conseguenza, ha aumentato la ricerca di professionisti con competenze in grado di gestire con successo questa trasformazione epocale.

I dati sono lì a confermarlo: tra il 2019 e il 2024 il numero di imprese che ha impegnato molte delle proprie risorse in investimenti green è aumentato del 6%.

Proseguendo a questo ritmo, il settore potrebbe arrivare ad assorbire la bellezza di 2,4 milioni di lavoratori nel prossimo quinquennio.

Le nuove opportunità per chi ha competenze nel mondo del digitale

L’altro macro-settore destinato a dare notevoli opportunità occupazionali, è quello della transizione digitale.

Le imprese italiane, pubbliche e private, e le stesse Amministrazioni stanno cercando di chiudere il gap tecnologico con gli altri Paesi Europei e per raggiungere l’obiettivo serviranno nuove competenze, sia di base che intermedie e avanzate.

La transizione digitale richiede nuove capacità e abilità, sia per chi crea gli strumenti informatici, sia per chi deve utilizzarli nel lavoro di tutti i giorni.

Per questo motivo gli esperti ipotizzano che da qui al 2029 alla maggior parte dei lavoratori verranno richieste competenze digitali di base, mentre si apriranno nuove opportunità lavorative per gli sviluppatori di software e per chi ha competenze digitali di livello intermedio e avanzato.

I lavoratori più richiesti da qui al 2029

La parte più interessante dello studio presentato è quella relativa alle ipotesi su quali saranno le figure professionali più richieste nei prossimi 5 anni.

Secondo gli esperti entreranno nel “nuovo” mercato del lavoro tra i 124.000 e i 148.000 operai specializzati in bioedilizia e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, tra i 105.000 e i 114.000 specialisti nelle scienze gestionali, commerciali e bancarie per la finanza green e tra i 59.000 e i 72.000 tecnici in campo ingegneristico specializzati in installazione, manutenzione e monitoraggio ambientale.

A questi si aggiungeranno tra i 59.000 e i 72.000 ingegneri per l’efficienza energetica, per l’economia circolare e la progettazione sostenibile e un numero compreso tra 16.000 e 19.000 chimici, richiesti dalle principali industrie del Paese.

leggi anche

«Queste due lauree sono inutili» secondo un ex dirigente Google esperto in AI
«Queste due lauree sono inutili» secondo un ex dirigente Google esperto in AI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Opportunità di lavoro
# Assunzioni
# Sostenibilità
# Digitalizzazione

Iscriviti a Money.it

FT logo

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

Selezionati per te

La Svizzera cerca italiani per lavorare. Stipendio medio di 70.000 euro l'anno

Opportunità di Lavoro

La Svizzera cerca italiani per lavorare. Stipendio medio di 70.000 euro l’anno
Poste Italiane assume portalettere subito, ecco requisiti e quanto guadagni

Opportunità di Lavoro

Poste Italiane assume portalettere subito, ecco requisiti e quanto guadagni

Correlato