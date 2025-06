È uno dei lavori più ambiti e richiesti attualmente in Italia. E non serve la laurea

La popolazione mondiale sta progressivamente invecchiando e in Italia il processo è, se possibile, ancora più accentuato. Basti pensare che secondo le ultime rilevazioni Istat il numero degli ultraottantenni nel nostro Paese ha superato quello dei bambini con meno di 10 anni e che l’8% della popolazione italiana è considerata anziana.

Un processo preoccupante ma che, per i lavoratori domestici, potrebbe rivelarsi un’opportunità. Colf e badanti, secondo un recente studio di settore, saranno i professionisti più ricercati da oggi al 2028.

Insieme a questi professionisti ci sarà ampio spazio in futuro per chi si specializza nel mondo green e che possiede competenze relative all’ edilizia sostenibile e all’efficienza energetica.

Cosa cambierà nel prossimo futuro

Un altro studio particolarmente interessante sul mercato del lavoro futuro è il «Future of Jobs Report 2025» prodotto dal World Economic Forum (WEF).

Secondo questa ricerca da qui al 2030 verranno creati circa 170 milioni di nuove posizioni a livello globale. E molte di esse non richiederanno né lauree né master.

Tra i settori a cui prestare maggiore attenzione ci sarà quello agricolo. La transizione verde dovrebbe portare a creare circa 34 milioni di nuovi posti di lavoro secondo il WEF.

Ottime possibilità ci saranno, secondo gli esperti, anche per gli autisti per le consegne, per i lavoratori edili e per gli addetti alle vendite, sempre più ricercati nel mondo del commercio al dettaglio.