La nostra vita quotidiana è sempre più frenetica, caotica e ricca di impegni che fanno salire quasi sempre lo stress sopra i livelli di guardia. Per questo motivo negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste per le vacanze in luoghi silenziosi, a misura d’uomo e, possibilmente, con pochissime auto in giro per le strade.

Se anche noi abbiamo bisogno di un viaggio di questo genere c’è una ottima notizia. Nel cuore della Grecia, a poche ore dall’Italia si nasconde il luogo perfetto: l’isola di Kilomos, un paradiso di pace dove la modernità non sembra essere arrivata e dove dominano il sole e i ritmi lentissimi.

Cosa vedere a Kilomos

Kilomos appartiene all’arcipelago delle Isole Cicladi ed è una delle mete turistiche greche meno affollate in assoluto.

Ma nonostante i suoi soli 36 chilometri quadrati e gli appena 900 residenti è uno scrigno di segreti tutti da scoprire.

Il centro abitato dell’isola è il paesino di Chorio, un piccolo villaggio fatto di incantevoli case bianche, chiese dall’inconfondibile cupola blu e minuscoli vicoli adornati di splendide bouganville.

Intorno all’abitato è la natura a dominare. Esplorare a piedi i sentieri che costeggiano Kimolos è un’esperienza imperdibile, resa magica da una natura incontaminata e da panorami che rubano il cuore fin dal primo sguardo.

Tappa obbligata il percorso che si conclude con la cappella di Agios Ioannis sto Lenio, situata in cima a una collina da cui è possibile abbracciare con lo sguardo buona parte dell’Egeo.

Una vacanza a Kilomos non può prescindere da una visita alla spiaggia di Prassa, una delle più belle dell’intera Grecia. Un paradiso fatto di sabbia bianca e di un’acqua considerata tra le più limpide del pianeta.

E non è l’unica. Meritano assolutamente una visita anche le piccole Bonatsa e Aliki con la loro sabbia dorata e il loro silenzio quasi irreale.

Come arrivare a Kilomos dall’Italia

Il modo più semplice per raggiungere Kilomos dall’Italia è quello di prendere un volo per Milos passando per Atene e, una volta giunti a destinazione, imbarcarsi per un traghetto locale da Pollonia che ci porterà a destinazione in poco più di 20 minuti.

Un’alternativa è quella di fare scalo ad Atene e prendere dal porto del Pireo la nave per Kilomos. In questo caso, però, dobbiamo mettere in conto più di 6 ore di viaggio.

Dopo aver toccato terra la cosa migliore da fare è noleggiare un auto. Sull’isola taxi e bus sono praticamente assenti e se vogliamo muoverci liberamente una macchina potrebbe rivelarsi preziosissima.

Quanto costa una vacanza a Kilomos

Un punto di forza di Kilomos sono i suoi prezzi, decisamente più bassi della media delle località turistiche della Grecia. I costi degli hotel nei mesi di maggio e settembre, i migliori per visitare l’isola, si aggirano su una media di 50-60 euro a notte a persona.

Pochi problemi anche per quanto riguarda i pasti. Un pranzo o una cena a base di specialità locali non supera quasi mai i 25 euro e i piatti unici hanno quasi sempre prezzi inferiori ai 10-15 euro.

Da evitare, infine, il mese di agosto, periodo in cui i prezzi delle strutture ricettive possono salire addirittura del 70%.