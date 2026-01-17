L’India crescerà nel 2026, ma gli indiani ne trarranno beneficio?

L’economia indiana continuerà a crescere a ritmi sostenuti, ma i benefici rischiano di concentrarsi solo sui cittadini più ricchi.
Come si comporterà l’economia dell’India nel 2026? Le prime stime sono più che positive. La Reserve Bank of India ha previsto un aumento del pil del 6,8%, sulla scia della crescita dell’8,2% registrata nel trimestre luglio-settembre, e in miglioramento rispetto alla precedente stima del 6,5%.
Appare quindi indubbio che Delhi continuerà a ruggire. C’è però un problema che il governo guidato da Narendra Modi dovrà, se non risolvere, quanto meno iniziare ad affrontare: il fatto che questa crescita economica riguardi soltanto la macroeconomia senza riflettersi su ampie schiere della popolazione. In altre parole, c’è chi fa notare come i benefici economici si verifichino principalmente – o quasi esclusivamente - tra i più abbienti.
Questo nodo, ha scritto il Financial Times, è ben illustrato dalle vendite immobiliari. Già, perché mentre gli appartamenti di lusso che costano più di 1 milione di dollari vengono venduti entro pochi giorni (spesso entro il giorno stesso) dall’inaugurazione, i progetti di edilizia residenziale per le fasce di reddito medio restano invenduti per diverse settimane, a volte anche mesi. Ebbene, questa è soltanto la punta di un iceberg che rischia di essere molto più grande di quanto non preventivato da analisti ed esperti vari. [...]
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