No, l’Italia non deve aumentare la spesa militare. Il risultato del sondaggio

L’Italia non deve aumentare le spese militari. Questo è il responso del sondaggio di Money.it lanciato dopo l’approvazione da parte del Consiglio europeo del ReArm Europe Plan e quella della risoluzione sulla difesa Ue e il riarmo approvata dall’Eurocamera, due step fondamentali per permettere agli Stati membri di spendere di più per la Difesa.

Come si può vedere dal sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, il 66% dei rispondenti si è detto contrario all’aumento della spesa militare da parte dell’Italia.

Il governo ha confermato l’intenzione di portare la propria spesa militare al 2% del Pil, ma l’Italia andrà a prendere in prestito i soldi previsti dal ReArm Europe Plan il tutto per ammodernare l’Esercito e aumentare di almeno 30.000 unità le fila delle nostre Forze Armate.

Secondo le prime stime, portare al 2% del Pil la spesa militare significherà spendere circa 10 miliardi in più l’anno per la Difesa, mentre altri 18 miliardi potrebbero arrivare dal ReArm Europe Plan.

Tanti soldi che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha garantito che non saranno spesi a discapito di sanità e servizi pubblici, ma guardando l’esito del sondaggio i lettori sembrerebbero essere contrari a prescindere a questo aumento della spesa militare così marcato.