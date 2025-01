L’Italia deve uscire dall’OMS? Partecipa al sondaggio

L’Italia deve uscire dall’OMS? Questo è il sondaggio che Money.it vuole rivolgere ai suoi lettori dopo che gli Stati Uniti, per mezzo di un ordine esecutivo firmato da Donald Trump il giorno stesso del suo insediamento alla Casa Bianca, hanno ufficializzato la decisione di tirarsi fuori dall’Organizzazione Mondiale della Sanità generando non poche polemiche.

Come noto una delle prime mosse di Trump da 47° presidente degli Stati Uniti è stata quella di tirare fuori gli Usa dall’OMS, una decisione che era nell’aria anche se non si pensava che potesse arrivare così subito.

“Gli Stati Uniti - si legge nella nota ufficiale della Casa Bianca - hanno deciso il loro ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a causa della cattiva gestione da parte dell’organizzazione della pandemia di COVID-19 derivante da Wuhan, Cina e altre crisi sanitarie globali, della sua incapacità di adottare riforme urgenti e della sua incapacità di dimostrare indipendenza dall’inappropriata influenza politica degli stati membri dell’OMS. Inoltre, l’OMS continua a chiedere pagamenti ingiustamente onerosi agli Stati Uniti, di gran lunga sproporzionati rispetto ai pagamenti stimati di altri paesi. La Cina, con una popolazione di 1,4 miliardi, ha il 300 percento della popolazione degli Stati Uniti, ma contribuisce quasi al 90 percento in meno all’OMS”.

I motivi della fuoriuscita così sarebbero due: la cattiva gestione della pandemia da parte dell’organizzazione e i troppi soldi versati dagli Usa rispetto ad altri grandi Paesi come per esempio la Cina.

Una proposta simile è stata fatta in Italia anche da Matteo Salvini, con il ministro e leader della Lega che ha auspicato che sull’OMS il nostro Paese possa prendere una decisione simile a quella di Donald Trump.

La scelta del presidente americano potrebbe avere delle forti ripercussioni sia sulla salute globale sia su quella degli americani, con gli Usa che potrebbero ritrovarsi isolati anche nel campo della ricerca sulle malattie.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire se per i lettori l’Italia dovrebbe uscire dall’OMS oppure dovrebbe restare.

Italia fuori dall’OMS: il sondaggio

Nonostante la fretta di Donald Trump, il percorso che porterà gli Stati Uniti fuori dall’OMS sarà abbastanza complesso, ma il presidente non sembrerebbe essere intenzionato a ripensarci nonostante le pressioni internazionali.

Quando gli Usa saranno fuori dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza dubbio per Washington si tratterà di un bel risparmio - si stima oltre un miliardo di dollari l’anno -, ma non mancherebbero i rischi.

“Gli esperti sottolineano che la decisione - ha sottolineato Focus -, oltre a incidere gravemente sulla salute mondiale, avrebbe conseguenze molto negative sulla salute dei cittadini americani. Potrebbe annullare i progressi ottenuti nella lotta a malattie come malaria, tubercolosi e HIV, e isolare gli Stati Uniti impedendo ad agenzie come i Centers for Disease Control and Prevention di accedere ai dati di interesse sanitario (ne è un esempio la sequenza genetica del SARS-CoV-2, condivisa dall’OMS nel 2020 dopo la sua caratterizzazione iniziale da parte di scienziati cinesi)”.

In Italia però c’è chi vorrebbe fare come Trump, con la Lega che nei giorni scorsi ha presentato alla Camera una proposta di legge per portare fuori il nostro Paese dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“L’Italia non deve più avere a che fare con un centro di potere sovranazionale profumatamente finanziato dai contribuenti italiani - ha spiegato Matteo Salvini - che va a braccetto con le multinazionali del farmaco. Usiamo quei 100 milioni per sostenere i malati in Italia e finanziare i nostri ospedali e medici”.

Cosa dovrebbe fare allora l’Italia, restare nell’OMS oppure uscire come deciso dagli Stati Uniti. Rispondi al sondaggio e facci sapere la tua opinione.