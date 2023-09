IT Alert, come attivare (o disattivare) le notifiche su smartphone

In questi giorni è in corso in tutta Italia la sperimentazione di IT Alert, un sistema di allarme pubblico gestito dalla dal Dipartimento della Protezione Civile per dare informazioni alla popolazione in caso di emergenza.

La sperimentazione prevede che le persone in una determinata area geografica ricevano un SMS - in italiano e in inglese - in cui è spiegato loro di cosa si tratta.

Ad averlo ricevuto per ora sono state le persone in Friuli Venezia Giulia, Campania, Marche (il 12 settembre) e le persone in Puglia, Piemonte e Umbria (il 14 settembre). Le prossime dovrebbero essere quelle in Molise, Lombardia e Basilicata, il 19 settembre.

Cosa c’è scritto nell’SMS di IT Alert

All’interno dell’SMS di IT Alert della Protezione Civile si legge quanto segue:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per maggiori informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. This is a TEST MESSAGE from the Italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire.

Non accorgersi di aver ricevuto il messaggio è davvero molto difficile, poiché quando arriva lo smartphone emana un suono molto forte come quello di una sirena per circa 3 volte. In questi giorni sul web è possibile trovare le reazioni di molte persone che, non aspettandosi il messaggio, hanno reagito spaventate.

Sono in molti, d’altra parte, anche quelli che in questo periodo si sono lamentati di non aver ricevuto alcun SMS di prova dalla Protezione Civile. Ciò potrebbe essere accaduto poiché essi hanno inconsapevolmente disattivato la notifica per gli avvisi di emergenza, sia di prova, sia reali.

Per attivarla nuovamente è necessario seguire alcune semplici istruzioni.

Come attivare o disattivare la notifica di IT Alert su iOS

Per coloro che lo desiderano, è possibile attivare e disattivare la notifica di IT Alert su iPhone. Per farlo bisogna andare nelle Impostazioni, cercare la sezione Notifiche e scorrere fino in fondo. A questo punto si dovrebbero trovare due voci sotto Avvisi di emergenza, ossia IT Alert e Avviso di prova. Da qui potete abilitare o disabilitare le notifiche a vostro piacimento.

La procedura per attivare la notifica di IT Alert è la stessa anche per iPad, tuttavia per essere certi che tutto funzioni nella maniera corretta è necessario che il dispositivo sia dotato di una SIM.

Per quanto riguarda invece Apple Watch, se questo non dispone della connessione cellulare non è possibile ricevere la notifica almeno che non sia connesso a un iPhone nei paraggi oppure al Wi-Fi.

Diversamente, se questo ha una connessione cellulare autonoma, è possibile ricevere gli IT Alert. Se si vuole controllare che la notifica sia attiva su Apple Watch è sufficiente svolgere la stessa procedura già citata per gli altri dispositivi con iOS, dal momento che è uguale per tutti.

Come attivare o disattivare la notifica di IT Alert su Android

La procedura su Android dipende dal tipo di sistema operativo che avete al momento sul dispositivo.

Se avete Android 11 o versioni precedenti dovete andare nelle Impostazioni, cercare Avvisi di emergenza nella barra di ricerca e selezionare Avvisi di emergenza wireless. A questo punto potete attivare o disattivare le notifiche di IT Alert.

Se invece avete uno smartphone con Android 12, potete andare nelle Impostazioni, selezionare Sicurezza ed emergenze e dunque attivare o disattivare la notifica di Allerte wireless di emergenza.

Dal momento che si tratta di un servizio realizzato per la pubblica sicurezza, è sconsigliabile disattivare almeno le notifiche per le emergenze vere e proprie.