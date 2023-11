Israele, l’Occidente non ha più credibilità. Intervista a Elena Basile

L’errore italiano sulla Risoluzione ONU

L’astensione dell’Italia sulla Risoluzione ONU riguardante la guerra in Palestina ha suscitato preoccupazione per diversi motivi. Innanzitutto, l’Assemblea Generale dell’ONU aveva richiesto una tregua umanitaria immediata e il rispetto del diritto internazionale per proteggere i civili. Queste richieste riflettono principi fondamentali di diritti umani e pace internazionale, che dovrebbero essere difesi in modo coerente da tutti i paesi membri dell’ONU.

L’Italia ha una lunga tradizione di politica estera indipendente e di mediazione in conflitti internazionali. Tuttavia, l’astensione in questo caso rappresenta una mancanza di impegno nel cercare una soluzione immediata per porre fine alla crisi umanitaria in corso.

La guerra in Palestina si va configurando sempre più come un genocidio. In questo contesto, il mondo occidentale, compresa l’Italia, dovrebbe sostenere in modo deciso gli sforzi volti a preservare i diritti umani e la pace internazionale, rimanendo coerenti nei principi e negli sforzi per risolvere conflitti in tutto il mondo, specialmente alla luce di eventi come l’attacco di Israele ad Hamas e la situazione in corso in Ucraina.

L’Occidente, però, con i suoi doppi standard, è sempre più isolato e l’egemonia degli Stati Uniti non è granitica come un tempo.

Elena Basile

Elena Basile, dopo aver ottenuto la laurea presso l’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» nel 1982, ha iniziato la sua carriera nel servizio estero italiano nel 1985.

Nel corso degli anni, Elena ha continuato a salire i gradini della carriera diplomatica, con assegnazioni prestigiose in giro per il mondo. Ha trascorso tre anni a Budapest, Ungheria, tra il 1999 e il 2002, e dal 2003 al 2007 è stata assegnata a Lisbona, Portogallo. Nel 2008 è stata al comando della sezione OSCE della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri italiano, dimostrando la sua competenza nelle questioni di politica internazionale. Successivamente, dal 2010 al 2012, ha ricoperto il ruolo di capo dell’unità dei paesi nordamericani presso la stessa direzione.

Dal 2013 al 2017, è stata Ambasciatrice d’Italia in Svezia, e dal 2017 al 2021 in Belgio, contribuendo a rafforzare i legami tra l’Italia e questi due paesi. Tra i suoi libri più noti si trova il romanzo «Una vita altrove» (2014), finalista al premio Roma, e la raccolta di racconti «Miraggi» (2018), che è stata tradotta in Belgio.

L’intervista

Abbiamo incontrato l’Ambasciatrice Elena Basile per analizzare la guerra in Palestina e la posizione italiana sul conflitto israelo-palestinese.