Isee superiore a 25 mila euro, l’elenco dei bonus e agevolazioni che si possono richiedere

Un Isee sopra i 25 mila euro si può considerare alto, tuttavia pur superando questa soglia ci sono ancora bonus e agevolazioni che si possono richiedere.

Molto ovviamente dipende dal valore dell’attestazione: un conto è se parliamo di un Isee di 30 o 35 mila euro, un altro se invece ci attestiamo su alti valori (tipo 50 mila euro). Nel primo caso, infatti, è ancora possibile godere delle misure di welfare per quanto ovviamente le agevolazioni non siano le stesse di quelle riconosciute a chi ha un Isee basso.

Chi quindi dopo il rilascio dell’Isee scopre che il valore della sua attestazione è superiore a 25 mila euro non deve preoccuparsi, in quanto non è tagliato fuori da tutto. E nel caso in cui non dovesse bastare ci sono diverse soluzioni per abbassare l’Isee alto, a patto però di soddisfare le condizioni che lo rendono possibile.

Prima di prendere in considerazione una tale ipotesi, però, è bene analizzare quali sono le prestazioni che si possono richiedere con Isee che supera i 25 mila euro.

Assegno unico

L’Assegno unico è una misura che spetta indipendentemente dall’Isee, quindi ne hanno diritto anche le famiglie economicamente benestanti. Tuttavia, più l’Isee è basso più è alto il sostegno a cui si ha diritto, e viceversa.

Ad esempio, nel 2023, a coloro che hanno un Isee sopra i 25.000 euro spettavano i seguenti importi:

Isee Quota base Maggiorazione figlio successivo al secondo Maggiorazione entrambi i genitori con reddito 25.000 euro 144,90 euro 67 euro 21,80 euro 30.000 euro 120 euro 53,20 euro 15,80 euro 35.000 euro 95,10 euro 39,20 euro 9,80 euro 40.000 euro 69,70 euro 25,00 euro 3,80 euro

Inoltre, fino a un Isee di 40 mila euro spetta la maggiorazione che la legge di Bilancio 2023 introduce in favore delle famiglie con figli piccoli. Nel dettaglio, per i figli di età fino a 1 anno spetta un incremento del 50% della quota base che nel caso di chi ha almeno 3 figli è riconosciuto fino al compimento dei 3 anni.

Quest’anno i suddetti importi cambiano di qualche euro per effetto della rivalutazione degli importi. Ne risulterà un aumento del 5,7% che riguarderà anche le soglie Isee.

Bonus nido

Chi ha figli e un Isee superiore a 25 mila euro ha a disposizione un ulteriore bonus: si tratta del rimborso mensile delle spese sostenute per la frequenza all’asilo nido per i figli di età inferiore ai 3 anni.

Nel dettaglio, per chi ha un Isee superiore a 25 mila euro, ma comunque inferiore a 40 mila euro, il rimborso può essere di massimo 2.500 euro l’anno, 227,27 euro al mese considerando che viene erogato per un massimo di 11 mensilità. Inoltre, quest’anno spetta una maggiorazione per i figli successivi al primo purché nati nel 2024: la quota del rimborso può arrivare infatti fino a 3.100 euro l’anno, 281,81 per 11 mensilità.

Sopra i 40 mila euro, invece, il budget annuo a disposizione scende a 1.500 euro, quindi 136,37 euro al mese. Non ci sono maggiorazioni per i figli successivi al primo.

Contributo affitto

Avere un Isee sopra i 25.000 euro non preclude la possibilità di richiedere il contributo affitto riconosciuto dalla Regione Lombardia, ma siamo al limite. A poterne accedere, infatti, per un valore di 3.600 euro totali erogato per un massimo di 10 mesi (360 euro ogni mese), sono i nuclei familiari che vivono in affitto con Isee inferiore ai 26 mila euro.

Si pagano le tasse universitarie?

Sopra i 25.000 euro di Isee le tasse universitarie si pagano ma in forma ridotta. Nel dettaglio, solitamente tra i 24.000 e i 26.000 euro di Isee si ha diritto a una riduzione del 30% e se ne paga solamente il 70%.

Bonus psicologo

Il tetto Isee per il bonus psicologo, confermato tanto nel 2023 quanto nel 2024, è di 50 mila euro.

Nel dettaglio, per chi ha un Isee che supera i 25 mila euro ma resta dentro la soglia di 30 mila euro, spetta un bonus di 1.000 euro, con un limite di 50 euro a seduta. Sopra i 30 mila euro, ed entro i 50 mila euro, il valore del bonus scende a 500 euro (ma resta il limite di 50 euro).

Esenzione ticket sanitario

Con Isee alto si ha diritto all’esenzione del ticket? Potrebbe essere visto che per l’esenzione con reddito si guarda al reddito percepito nell’anno precedente e non all’Isee (che invece fa riferimento a due anni prima e tiene conto anche dei patrimoni nonché dei componenti del nucleo).

Più precisamente, hanno diritto all’esenzione per reddito:

soggetti con meno di 6 anni o con più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a 36.165,98 euro;

disoccupati iscritti a un centro per l’impiego con reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,65 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio;

soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno sociale;

soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare pari a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,65 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Anche con un Isee alto, quindi, si potrebbe aver diritto all’esenzione del ticket, in quanto il valore dell’attestazione non è un’informazione di cui si tiene conto.