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SpaceX sbarca in Borsa il 12 giugno. IPO record da 2.000 miliardi

Claudia Cervi

19 Maggio 2026 - 10:47

SpaceX debutta al Nasdaq il 12 giugno con una IPO da 2.000 miliardi. Nvidia e Google sono i due titoli che Wall Street guarda adesso.

SpaceX sbarca in Borsa il 12 giugno. IPO record da 2.000 miliardi
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Il 12 giugno 2026 potrebbe diventare una data storica per Wall Street. Secondo The Wall Street Journal, infatti, SpaceX sarebbe pronta a debuttare in Borsa con una valutazione compresa tra 1.750 e 2.000 miliardi di dollari, abbastanza da trasformare l’IPO di Elon Musk nella più grande di sempre.

Per fare un confronto, Saudi Aramco nel 2019 si fermò a circa 1.700 miliardi di capitalizzazione raccogliendo 29 miliardi di dollari. SpaceX punta invece a raccogliere fino a 80 miliardi, sfruttando l’entusiasmo per tutto ciò che ruota attorno a intelligenza artificiale, cloud e tecnologia spaziale.

SpaceX, infatti, oggi va ben oltre il business dei razzi. Il gruppo controlla Starlink, la più grande rete satellitare privata al mondo, ha incorporato xAI e Grok e sta perfino lavorando a progetti di data center nello spazio insieme a Google. [...]

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