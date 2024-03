IPO Reddit: dal prezzo alle previsioni, ecco tutto quello che devi sapere

Il mercato delle IPO torna - finalmente - a interessare il pubblico. Reddit ha in programma di quotarsi in borsa questo giovedì 21 marzo, con il ticker RDDT.

Per chi non l’avesse mai sentita nominare, la statunitense Reddit è una grande piattaforma online - vivace e spesso caotica - che ospita migliaia e migliaia di conversazioni tra i suoi utenti sugli argomenti più disparati, nata ormai 18 anni fa.

L’operazione di Reddit ha già del particolare: è una delle prime società online a offrire azioni ai propri utenti, noti anche come “Redditor”, più fidelizzati e ai moderatori che gestiscono le community, prima della quotazione vera e propria sul mercato. Una rottura rispetto all’approccio tradizionale all’IPO, in cui le azioni iniziali vengono generalmente vendute a investitori istituzionali e gestori di fondi che poi iniziano a negoziare le azioni sul mercato. Aggiungere gli utenti della società al mix potrebbe rendere l’offerta molto più vivace, e non necessariamente in senso positivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli investitori stanno già mostrano un forte partecipazione all’IPO di Reddit. La sua offerta pubblica iniziale risulta attualmente sottoscritta in eccesso da quattro a cinque volte, come riferiscono delle persone informate sui fatti citate da Reuters. Diventa così probabile che la piattaforma di social media possa raggiungere una valutazione di mercato di 6,5 miliardi di dollari, obiettivo dell’operazione.

L’eccesso di sottoscrizioni non garantisce una performance forte e solida al debutto in borsa, ma anticipa il fatto che la società possa riuscire a raggiungere almeno la forchetta di prezzo target compresa tra 31 e 34 dollari per azione nel giorno dell’IPO.

La transizione di Reddit in società quotata attraverso la sua IPO non rappresenta solamente una pietra miliare per l’azienda, ma anche per il panorama dei social media nel suo insieme.

I dettagli dell’IPO di Reddit

Le azioni quotate saranno 22 milioni, a un prezzo compreso tra 31 e 34 dollari, secondo l’ultima versione del prospetto IPO depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission. Reddit incasserà tra i 473,6 e i 519,4 milioni di dollari dalla vendita di circa 15,3 milioni di azioni.

Gli attuali investitori di Reddit venderanno ulteriori 6,7 milioni di azioni, raccogliendo tra i 208,4 e i 228,6 milioni di dollari. Reddit non trarrà beneficio da tali vendite.

Secondo la procedura operativa standard dell’IPO, tali azioni finiranno tipicamente con un mix di fondi comuni di investimento, hedge fund e altri importanti gruppi di investimento che poi le venderanno ai loro clienti investitori.

Per attrarre i piccoli investitori, Reddit ha riservato l’8% delle azioni totali ad utenti idonei e ai moderatori della sua piattaforma, come anche ad alcuni membri del consiglio e ad amici e familiari dei suoi dipendenti e manager.

Secondo quanto riportato dalla società, Reddit ha registrato una media di 73,1 milioni di utenti unici giornalieri - ovvero utenti che utilizzano la sua piattaforma almeno una volta al giorno - nell’ultimo trimestre 2023.

Reddit ha già ridotto le sue aspettative di valutazione dopo essere stata valutata 10 miliardi di dollari in un round di raccolta fondi privato nel 2021. L’IPO della società ha l’obiettivo di raccogliere fino a 748 milioni di dollari.

Perché l’IPO di Reddit è unica

Poiché parliamo di una società che opera nel settore dei social network con un’ampia base di utenti, si prevede che la vendita delle azioni di Reddit possa attirare una forte attenzione da parte degli investitori istituzionali e privati.

La valutazione di Reddit è cruciale quanto complicata da definire: gli investitori sono chiamati a determinare il valore dell’azienda in base al coinvolgimento degli utenti, ai flussi delle entrate e al potenziale di crescita.

Gli investitori privati, che negli ultimi anni hanno dimostrato una forza un tempo impensabile, sono già stati capaci di muovere il mercato a loro piacimento in passato, come abbiamo potuto vedere in occasione della frenesia sulle azioni GameStop. Le community più influenti sono infatti conosciute nel mondo della finanza per la saga delle meme-stock del 2021, quando diversi investitori privati hanno collaborato sul forum «wallstreetbets» di Reddit decidendo di acquistare azioni di società altamente shortate dagli istituzionali, come il rivenditore di videogiochi GameStop.

I rischi della quotazione di Reddit sul mercato

Reddit ha perso soldi ogni anno dal suo lancio nel 2005. In altre parole, non ha mai chiuso un bilancio in positivo. Ed è sotto gli occhi di tutti che sul fronte commerciale sia rimasta indietro rispetto ad altre realtà social come Facebook e X (ex Twitter).

Gli utenti di Reddit hanno interessi di nicchia e la piattaforma ha un approccio assai poco chiaro sulla moderazione dei contenuti, fattori che scoraggiano gli investimenti da parte degli inserzionisti.

Il social fa poi affidamento sui volontari della sua base utenti per moderare i contenuti pubblicati sui suoi forum.

I moderatori possono decidere di non ricoprire questo incarico in qualsiasi momento, come nel 2023, quando molti se ne andarono per protestare contro la decisione di Reddit di addebitare agli sviluppatori di app di terze parti l’accesso ai suoi dati.

Previsioni di prezzo all’IPO di Reddit

Il mercato si aspetta un impatto rilevante da part investitori al dettaglio sull’IPO di Reddit, in particolare alla luce del fatto che la società sta offrendo un accesso pre-IPO ad alcuni dei suoi utenti.

Questa vendita pre-IPO, che tradizionalmente è riservata agli investitori istituzionali, potrebbe influenzare in modo significativo il prezzo delle azioni a seconda di cosa decideranno di fare questi utenti dopo la quotazione - se vendere o continuare a detenere il titolo.

Le community attive all’interno di Reddit potrebbero però fungere da arma a doppio taglio sul fronte del prezzo delle azioni. Queste sono note per essere “appassionate” ed “esplicite”, in particolare quando si tratta di attivismo.

Questa caratteristica presenta una situazione unica per la società (e per i suoi investitori). Da un lato, queste community potrebbero mobilitarsi a sostegno dell’azienda, rafforzando il titolo attraverso l’afflusso di capitale proveniente dai piccoli investitori. Dall’altra, le loro voci forti potrebbero anche amplificare le critiche rivolte alla società, influenzando potenzialmente negativamente il prezzo delle azioni. Il sentiment tra gli utenti sul social network è e sarà un fattore cruciale da tenere d’occhio dopo l’IPO di Reddit.

Investire sull’IPO di Reddit conviene?

Nel considerare se investire su Reddit dopo la sua IPO, è necessario compiere diverse considerazioni.

Dapprima, comprendiamo il modello di business della società e le sue fonti di reddito. Le entrate pubblicitarie svolgono un ruolo significativo - rappresentano circa il 98% delle entrate totali nel 2023 secondo quanto riferito da Reddit. Le altre fonti di entrate, tra cui l’abbonamento premium, hanno rappresentato il 2% delle entrate totali nello stesso anno. Le entrate sono aumentate del 21% rispetto al 2022.

Lo ricordiamo, il sentiment della base utenti di Reddit potrebbe avere un impatto sul prezzo delle azioni. Si consiglia agli investitori di monitorare gli umori all’interno delle community attive sulla piattaforma, poiché gli utenti di Reddit hanno già dimostrato in passato di riuscire ad attirare un’attenzione significativa su questioni o titoli specifici.

Come sempre si raccomanda a chi decide di investire in azioni di considerare i fattori macroeconomici, le pressioni da parte dei competitor e possibili cambiamenti normativi in vista, come la causa antitrust in corso contro Meta (ex Facebook) da parte della FTC. Questa causa, in cui si sostiene che Meta abbia soffocato la concorrenza acquisendo Instagram e WhatsApp, potrebbe comportare uno scioglimento della società, incidendo sulla sua crescita futura e sulle relative prestazioni finanziarie.

Il futuro di Reddit dopo l’IPO

L’IPO di Reddit sarà indubbiamente un evento interessante per il mercato statunitense.

Tale operazione, tuttavia, non sarà esente da rischi. RDDT è destinata a lanciare un numero relativamente basso di azioni sul mercato e ha già avvertito nel suo prospetto che «potrebbe non raggiungere mai la redditività». Pertanto, è probabile che il titolo avrà un BETA relativamente alto.

A ciò si aggiunge la possibilità - e relativa difficoltà - di dover superare l’eventuale disapprovazione nei confronti dell’IPO da parte della sua stessa base di utenti.