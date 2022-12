Investimenti: chi ha guadagnato di più nel 2022 e quali strategie per il 2023

Quali saranno gli investimenti vincenti del 2023? La domanda è più che mai pertinente in questo clima di incertezza di fine anno.

I trader sono alla ricerca di una bussola per trovare opportunità di guadagno nei prossimi mesi, senza essere sopraffatti dai venti di recessione e dall’inflazione vista ancora in aumento. Con le banche centrali che si muoveranno ancora sul terreno dei rialzi dei tassi, con ulteriori inasprimenti quali la riduzione di bilancio - ovvero delle obbligazioni acquistate - i mercati finanziari, sia azionario che del reddito fisso, stanno già subendo colpi.

Cosa accadrà nel 2023? In attesa di capire se il sentiment migliorerà, alcuni analisti riuniti da Il Corriere della Sera hanno dato indicazioni per gli investimenti vincenti nel 2023. Partendo, però, da una interessante considerazione dell’anno che sta per finire: da dove sono arrivati i maggiori guadagni nel 2022?

Investimenti vincenti: pochi nel 2022. Chi ha perso di più?

L’anno che volge ormai al termine è stato complesso per gli investitori. Da alcuni dati elaborati dagli esperti del Corriere, è emerso che pochi investimenti hanno fruttato nel 2022.

Nello specifico, prendendo come esempio base 10.000 euro investiti a inizio anno, questi hanno dato guadagni in poche occasioni. Chi ha puntato sul petrolio ha ottenuto il 36,1% in più (13.610 euro); il dollaro Usa ha generato il 6,9% (10.689 euro); l’oro ha fruttato il 6,7% (10.669 euro); il franco svizzero il 5,1% (10.512 euro).

Chi, invece, ha perso di più? I peggiori investimenti dell’anno in base a questa valutazione sono stati quelli nei titoli di Stato del Regno Unito (-24,4%); nelle azioni tech Usa (-23,1%); nelle azioni italiane del mid cap (-18,6%); nelle azioni dei mercati emergenti (-16,3%). Sono andati male anche gli investimenti nei titoli di Stato tedeschi, nelle azioni europee, nei titoli di Stato italiani, nelle azioni giapponesi.

Le strategie vincenti per il 2023: dove investire?

Come orientarsi nel 2023? Le opinioni sono diverse e gli esperti stanno valutando differenti fattori. Poiché la volatilità è vista ancora protagonista, soprattutto all’inizio del nuovo anno, gli analisti concordano su investimenti in:

titoli di società con poco debito, margini resilienti, buoni dividendi;

bond di qualità con rendimenti tra 3,5-5% e con basso rischio default;

obbligazioni agganciate all’inflazione

Meglio andare cauti, invece, con le azioni di società con alti debiti, le obbligazioni speculative ad alto rendimento, titoli denominati in dollari.

