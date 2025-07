Intesa SanPaolo, preview utili II trimestre e 2025, 2026, 2027. La data X, focus sulle azioni

Le trimestrali delle banche italiane stanno per entrare nel vivo. Dopo UniCredit, che ha annunciato conti record nel primo semestre dell’anno, e che è stata al centro dell’attenzione anche e soprattutto per la decisione di ritirare l’OPS su Banco BPM, questa settimana tocca alla sua rivale numero uno, ovvero a Intesa SanPaolo.

Appuntamento a dopodomani, mercoledì 30 luglio, quando l’istituto di credito guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina alzerà il velo sui conti.

In evidenza le previsioni che sono state stilate da Equita SIM e da Barclays.

Guardando ai risultati nello specifico del secondo trimestre dell’anno, la SIM milanese ha annunciato di prevedere un altro trimestre solido che darà ulteriore visibilità alla guidance di utile 2025 “ben superiore” a €9 miliardi. Guidance che, secondo gli esperti di Equita, dovrebbe essere “almeno confermata”.

Le previsioni sono di un margine di interesse resiliente, in leggera crescita su base trimestrale.

La banca non dovrebbe dunque accusare in modo significativo l’allentamento di politica monetaria che la BCE ha continuato a portare avanti, tagliando i tassi dell’Eurozona fino allo scorso 5 giugno, per poi lasciarli fermi nell’ultima riunione della scorsa settimana del Consiglio direttivo.

Si stima anche un leggero rallentamento sul fronte commissionale rispetto al trend osservato

nel primo trimestre del 2025, accompagnato da una “efficace gestione dei costi operativi” e dall’“assenza di particolari impatti in termini di CoR” (Costo del rischio).

Nello specifico, sono queste le previsioni sui conti del secondo trimestre del 2025 di Intesa SanPaolo, che sono state elaborate sia da Equita SIM che dalla divisione di ricerca di Barclays.

L’utile netto è atteso da Equita SIM a €2,4 miliardi, in calo del 3% su base annua. Le stime sull’utile di Barclays (Stated Profit) sono di un valore simile, pari a 2,474 miliardi, in ribasso del 5% su base trimestrale e invariato su base annua.

Equita prevede inoltre ricavi totali per un valore di €6,782 miliardi, piatto su base trimestrale e in calo dell’1% su base annua.

Barclays mette in conto un valore dei ricavi complessivi lievemente inferiore, pari a 6,339 miliardi.

Includendo i ricavi della divisione assicurativa, l’ammontare atteso dagli analisti del colosso britannico sono attesi a 6,799 miliardi di euro.

Il margine netto di interesse di Intesa SanPaolo, ergo NII (Net Interest Income, voce condizionata dalla direzione dei tassi di interesse dell’Eurozona stabilita dalla BCE), sempre del secondo trimestre del 2025, è stimato a €3,670 miliardi, in rialzo dell’1% su base trimestrale e in flessione del 9% su base annua. Un outlook sostanzialmente uguale è quello di Barclays, che prevede un margine netto di interesse di 3,672 miliardi, in crescita dell’1% su base trimestrale e in calo del 9% anno su anno.

Equita SIM riflette sulle previsioni formulate sull’NII scrivendo nella nota che, “nonostante il calo dell’Euribor 3M di c.-45bps su base trimestrale, ci aspettiamo un leggero incremento sequenziale dell’NII dovuto a 1) un maggiore beneficio dal portafoglio replicante e dal portafoglio titoli, 2) effetto calendario positivo, 3) volumi in progressiva ripresa e in leggero incremento”.

L’utile operativo atteso da Equita è pari a €4,113 miliardi, giù del 2% su base trimestrale e in ribasso del 3% su base annua.

Le stime di Barclays sono invece di un utile operativo lordo praticamente della stessa cifra, pari a 4,131 miliardi di euro e di un utile operativo netto di 3,703 miliardi, in ribasso del 7% su base trimestrale e in flessione del 2% su base annua. Sempre la SIM milanese stima LLPs per un valore di 342 milioni, ergo di 33 punti base.

Per quanto concerne le commissioni, le attese di Equita sono sostanzialmente per un valore

sostanzialmente stabile su base trimestrale e in leggera crescita su base annua (+3%), a conferma di una decelerazione rispetto alla dinamica del primo trimestre (quando la crescita era stata pari a +7% YoY). La SIM ha spiegato il trend menzionando il rallentamento delle investment fees anche a causa delle incertezze sui mercati ad aprile, seguite da una progressiva ripresa a maggio e giugno. In evidenza in ogni caso una contribuzione da assicurazione solida e sostanzialmente stabile sia su base trimestrale che su base annua e ricavi da trading sostenuti e attesi ben superiori rispetto ai €18 milioni del secondo trimestre del 2024

Nello specifico Barclays ha riassunto in una nota dedicata alle trimestrali delle principali banche italiane anche le stime sugli utili e su altre voci principali del bilancio di Intesa SanPaolo per il 2025, 2026 e 2027. Sotto i riflettori le seguenti voci di bilancio, incluse nella tabella stilata dagli analisti.