L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo. Esattamente come fecero i social un decennio fa, adesso l’AI sta rivoluzionando le nostre vite in diversi ambiti, dalla medicina all’economia. Molto spesso, però, le intelligenze artificiali basate su chatbot vengono utilizzate per porre all’AI dei quesiti alquanto curiosi.

Nelle scorse ore è diventata virale in rete una domanda posta da un utente su quando si sarebbe verificata la prossima interruzione di energia elettrica a livello globale. L’intelligenza artificiale, non è noto quale, ha risposto indicando un giorno, un mese e un anno ben precisi.

Questa sarà la data del prossimo blackout, secondo l’AI

Alla domanda su quando si sarebbe verificata la prossima interruzione di energia elettrica a livello globale, l’intelligenza artificiale, come riportato da El Economista, ha risposto il 27 aprile 2027 la possibile data per un blackout totale. Nella sua risposta, l’intelligenza artificiale ha affermato che il 27 aprile 2027 potrebbe essere la data di un «blackout globale che interesserebbe simultaneamente diversi continenti».

L’AI si è limitata a dire soltanto una data ma non a giustificare tale risposta, infatti non ha specificato cause precise ma solo vaghi accenni come il collasso delle infrastrutture, attacchi informatici coordinati, tempeste solari o guasti alle reti elettriche interconnesse. Il modello di intelligenza artificiale ha avvertito che la sua risposta è un esercizio speculativo e non deve essere usata come previsione verificata e certa.

La data però è rapidamente balzata in rete diventando virale in poche ore e alimentando teorie cospirazioniste, paura e battute. Si è cercato di capire perché l’intelligenza artificiale abbia indicato quella data, ma è probabile abbia risposto in modo casuale.