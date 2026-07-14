Intel annuncia un’investimento di 5 miliardi di euro in Europa per la produzione di chip AI

In un periodo storico in cui la domanda globale di intelligenza artificiale cresce di giorno in giorno, le big tech si stanno attrezzando nella produzione di semiconduttori avanzati per alimentare le fabbriche di AI. L’ultimo annuncio di Intel rientra proprio in questa strategia a lungo termine.

L’azienda ha investito un nuovo capitale pari a 5 miliardi di euro presso il suo campus di Leixlip, in Irlanda, con l’obiettivo di espandere le capacità produttive e fornire così Intel Xeon 6 e la prossima generazione di Intel Xeon basati sul nodo Intel 3. Si tratta di un investimento strategico che vuole promuovere le attività di ricerca e sviluppo, oltre che sfruttare la capacità produttiva negli spazi esistenti delle camere bianche.

Cosa prevede il nuovo investimento

Con questo nuovo aumento di capitale, Intel prevede l’ammodernamento degli impianti di produzione esistenti e l’installazione di macchinari di ultima generazione. Nel comunicato ufficiale si parla di inizio dei lavori già quest’anno, con il coinvolgimento di manodopera specializzata.

L’Irlanda si posiziona così come uno dei poli manifatturieri di prima fascia in Europa. E non solo, perché l’intero progetto rappresenta un importante contributo alle ambizioni dell’UE di sovranità tecnologica. Avere una fornitura affidabile sul proprio territorio può contribuire a ridurre la dipendenza dai colossi asiatici e americani.

Il campus di Leixlip è uno degli impianti di produzione più avanzati di tutta Intel. Dal suo insediamento nel 1989, l’azienda ha già investito oltre 30 miliardi di euro. Al suo interno lavorano 4.900 persone per la produzione di semiconduttori e per la loro innovazione.

I benefici per l’Unione Europea

L’operazione di Intel porta a vantaggi concreti anche per l’Unione Europea. Oltre all’autonomia e alla sovranità digitale, infatti, questo progetto riduce i rischi di interruzione improvvisa della catena di approvvigionamento globale. L’iniziativa supporta inoltre direttamente l’obiettivo comunicato di raggiungere il 20% della quota di mercato globale dei semiconduttori, come previsto dal Chips Act.

Potranno avere un ruolo importante anche i nuovi processori Xeon di Intel, chiamati ad alimentare i data center europei e dunque a gestire i carichi di lavoro legati direttamente ai modelli di AI e al calcolo ad alte prestazioni. Infine, quest’investimento accelera le attività di ricerca e sviluppo sul suolo europeo, andando a generare centinaia di nuovi posti di lavoro permanenti ad alta specializzazione tecnologica.

Oltre all’Irlanda, la strategia europea di Intel per i semiconduttori coinvolge diversi altri Paesi dell’UE. C’è anche l’Italia? Forse. Sono partite trattative per la costruzione di una fabbrica avanzata di packaging e back-end, per un investimento potenziale fino a 4,5 miliardi di euro. Ora la fase sembra essere di stallo, con la compagnia che ha messo da parte le sue priorità sul nostro territorio per focalizzarsi sul consolidamento in Irlanda.