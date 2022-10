Instagram non funziona, ecco cosa sta succedendo ai profili e al feed

Ancora una volta Instagram è bloccato. Dalle 14 si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che parlano del down dell’applicazione. In particolare ci sono problemi con il caricamento delle immagini dei feed e dei profili, oltre che con la riproduzione dei video e dei reels. Tutto ciò rende l’app praticamente non fruibile e inutilizzabile.

Secondo quanto emerge dalla pagina Downdetector di Instagram, tuttavia, non sarebbe un disservizio diffuso in tutto il mondo, ma varrebbe solo in alcune aree e non per tutti gli utenti. Sicuramente il problema si sta registrando in Italia.

“Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente”, è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce.

L’ultimo Whatsapp down e i problemi per Tim

Il disservizio arriva a distanza di poco tempo dall’ultimo Whatsapp down, di qualche giorno fa. Whatsapp e Instagram, assieme a Facebook, fanno parte della big tech Meta di Mark Zuckerberg. Nel caso dell’app di messagistica i problemi erano durate tre ore, determinando un vero e proprio picco di chiamate e segnalazioni ai call center di Tim, che secondo l’azienda avrebbero dovuto sostenere un costo di circa 40mila euro.

A dirlo è stato il numero uno della società di telefonia Pietro Labriola, che ha chiesto all’Unione europea e all’Italia di intervenire affinché non accada di nuovo.

Le persone coinvolte da Instagram down

In questo caso i problemi con Instagram sono molto meno diffusi rispetto a quelli visti qualche giorno fa su Whatsapp. Tuttavia gli utenti, soprattutto su Twitter, continuano a lamentarsi chiedendo una rapida soluzione del disservizio.

Le persone lamentano cose diverse: non riuscire ad accedere normalmente all’app, non riuscire a inviare messaggi o a caricare post, non riuscire a visualizzare i profili, perdere i follower.

Profili sospesi?

Nel frattempo alcuni utenti segnalano che Instagram sta sospendendo l’account di numerosi utenti, senza possibilità di opporsi. La notizia non è confermata e ancora non è chiaro se veramente il fenomeno ci sia e se sia diffuso. Le conseguenze potrebbero essere gravi.