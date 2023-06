Iniziata la controffensiva ucraina: ecco i fattori da considerare

Dopo mesi di anticipazione e attesa, la controffensiva ucraina sembra essere iniziata lo scorso fine settimana. Le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) hanno attaccato il settore Zaporizhzhya, liberando alcuni villaggi nel sud durante le prime ore dell’attacco.

Ma la linea del fronte che va da Kakhovka a Bakhmut è pesantemente fortificata. Aspettandosi un attacco in quel settore, gli occupanti russi vi hanno concentrato la maggior parte delle loro difese.

I rapporti dalla zona di guerra indicano che l’Ucraina ha subito pesanti perdite all’inizio dell’attacco nonostante i significativi vantaggi tattici. A quanto pare, l’AFU sta testando quali parti del settore sono più deboli, concentrandovi poi i propri attacchi. Storozhove e Novodarivka sono due degli insediamenti liberati dall’AFU lunedì.

È troppo presto per prevedere come si svolgerà la controffensiva: i piani sono al momento segreti. Per esempio, la controffensiva di Kherson dello scorso anno era inizialmente solo una distrazione per attaccare Kharkiv, il vero obiettivo. Al momento, entrambe le parti stanno diffondendo propaganda e disinformazione. Bisognerà attendere per avere risultati effettivi.

Dopo i dubbi iniziali, l’occidente ora sembra molto fiducioso sulle capacità dell’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno recentemente approvato un altro pacchetto di aiuti da $2,1 miliardi. Anche l’Europa sta aumentando il suo sostegno all’Ucraina, con le recenti vendite di Storm Shadows nel Regno Unito e i promessi aerei da combattimento F-16 in arrivo nei prossimi mesi.

Un’operazione difficile

Nonostante l’enorme sostegno dell’Occidente, l’Ucraina alla fine sopporta il peso maggiore della controffensiva. L’Ucraina ha un chiaro vantaggio tattico sulla Russia. Tutto, dal morale delle truppe all’equipaggiamento, dal terreno agli obiettivi strategici, favorisce l’Ucraina.

Tuttavia, la scienza militare ci insegna che difendere è più facile che attaccare. I falliti attacchi russi dello scorso anno contro l’Ucraina ne sono un esempio lampante. Inoltre, anche se l’esercito ucraino potrebbe essere più motivato e meglio equipaggiato di quello russo, detiene comunque uno svantaggio numerico.

Infine, la distruzione della diga di Nova Kakhovka potrebbe complicare le cose per l’Ucraina. Sebbene nessuna delle parti abbia ancora rivendicato la responsabilità dell’esplosione, la catastrofe umanitaria che ne è seguita addita chiaramente la Russia come possibile colpevole.

L’alluvione nella regione di Kherson ha ucciso otto civili ucraini e migliaia sono stati sfollati. L’intero settore, che avrebbe potuto essere utilizzato per la controffensiva, sarà impraticabile per mesi.

Fortunatamente, l’alluvione dovrebbe recedere in pochi mesi. A quel punto, le AFU potranno utilizzare Kherson come base per un altro attacco. A meno che, naturalmente, l’attuale controffensiva non riesca a lasciare Kherson in territorio amico, lontano dalla linea del fronte.

Una speranza condivisa da molti in Occidente e una vittoria che potrebbe finalmente segnare la fine di questa terribile guerra.

