Inflazione rovente in Europa? Una guida per gli azionisti in 6 punti

L’inflazione dilagante è stata al centro del sell-off azionario di quest’anno e secondo gli analisti resterà il tema principale nei mercati finanziari.

Quali suggerimenti per gli investitori? Un’analisi di Bloomberg offre una guida per i trader disorientati in questo momento così complesso per l’economia e la finanza globale.

Con uno sguardo privilegiato in Europa, alle prese più di altre regioni del mondo con la crisi energetica conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, gli esperti offrono consigli su dove investire con successo, con un focus attento sull’inflazione.

Inflazione e recessione: come investire? 6 temi in focus

L’analisi degli analisti su Bloomberg parte dalla considerazione piuttosto nota che i prezzi in forte aumento dovrebbero favorire i cosiddetti titoli value più economici come le banche, mentre intaccano le azioni di crescita.

Gli aumenti dei tassi di interesse per tenere sotto controllo i prezzi significano maggiori profitti per i prestatori, mentre danneggiano i titoli tecnologici.

Eppure, con una recessione all’orizzonte, non è semplice orientare gli investimenti. Le aziende i cui prodotti sono maggiormente a rischio di essere schiacciati dai costi, come rivenditori, fornitori di servizi per il tempo libero e costruttori di case, sono considerate le più suscettibili al rallentamento delle economie, mentre quelle con un migliore potere di determinazione dei prezzi, come i beni di prima necessità e l’assistenza sanitaria, sono scambiate a prezzi elevati, con gli investitori che si riversano verso asset più sicuri.

“C’è una ricalibrazione dell’inflazione in corso e ciò comporta gravi e importanti conseguenze dal punto di vista del mercato azionario”, ha affermato Wouter Sturkenboom, chief investment strategist per EMEA e APAC presso Northern Trust. “Gli investitori guardano a questo mondo attraverso una nuova lente, con maggiore focus sull’inflazione e sulla riduzione del rischio”, ha dichiarato.

“Date le circostanze, è probabile che eventuali segnali di allentamento dei prezzi vengano presi positivamente”. È la direzione dell’inflazione che conta per i prezzi delle azioni, ha affermato lo stratega di Liberum Capital Ltd. Joachim Klement.

Di seguito, 6 ambiti da osservare per gli investimenti.

1. Energia e metalli

L’energia è l’unico settore europeo in verde quest’anno, spinto dall’impennata dei prezzi del petrolio. E gli analisti non escludono ulteriori guadagni. Venerdì Credit Suisse Group ha alzato gli obiettivi di prezzo in tutto il comparto, citando Shell e TotalEnergies, le migliori scelte come titoli che potrebbero sovraperformare ulteriormente.

Le azioni delle fonti rinnovabili, nel frattempo, sono viste come vincitrici a lungo termine poiché i Paesi investono pesantemente per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e dalle importazioni dalla Russia.

Per i titoli minerari, le prospettive sono meno certe. Sebbene tendano a sovraperformare durante i periodi di elevata inflazione, i guadagni potrebbero essere ridotti dalla preoccupazione per la domanda di metalli della Cina a causa della crisi immobiliare e dell’impatto economico della sua politica Covid-zero, secondo gli analisti di Morgan Stanley.

2. Banche

Il settore, che rientra nella categoria value, sta emergendo come vincitore, mostrando la migliore performance tra i gruppi industriali in Europa questo mese. Tassi di interesse più alti per raffreddare i prezzi significano maggiori profitti sui prestiti.

L’analista di Bank of America Alastair Ryan afferma che il comparto potrebbe vedere 88 miliardi di euro in più nel reddito da interessi netti con i rialzi dei tassi previsti. “Questo enorme aumento delle entrate è il motivo per cui rimaniamo positivi sulle banche di fronte a problemi altrove”, ha scritto in una nota.

D’altro canto, i prestatori devono affrontare le preoccupazioni sul volume dei crediti inesigibili che potrebbero materializzarsi durante l’imminente recessione, il che potrebbe spiegare perché l’aumento dei rendimenti obbligazionari non ha fornito una spinta maggiore.

3. Beni di base

Le aziende in grado di proteggere i propri margini all’aumento dei costi, come i beni di prima necessità, l’assistenza sanitaria e i negozi di alimentari, saranno probabilmente favorite, afferma James Athey, direttore degli investimenti di Abrdn Plc.

Tuttavia, l’inflazione mette a rischio anche i prodotti di base europei. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, tra cui Pinar Ergun, i consumatori nella regione sono più vulnerabili all’aumento del costo della vita che in altre parti del mondo a causa di un contesto geopolitico instabile e della crisi energetica.

“Gli investitori apprezzano la difensiva del settore, ma agli attuali livelli di valutazione, molte opportunità sono diventate proibitive”, hanno affermato.

4. Rivenditori al dettaglio

I rivenditori sono il gruppo industriale con le peggiori performance in Europa quest’anno e l’inflazione ha molto a che fare con questo. Con i budget compressi dal costo di qualsiasi cosa, dal cibo all’energia, ai mutui, i consumatori non hanno molto da spendere per lo shopping, mentre anche l’aumento dei costi sta consumando la redditività.

“È un quadro cupo per le azioni al dettaglio”, ha affermato Charles Hepworth, direttore degli investimenti di GAM Investments. “I redditi disponibili della maggior parte dei consumatori sono stati enormemente compressi e le sostituzioni al ribasso con marchi più economici non sono certo la migliore spinta per qualsiasi speranza di una ripresa guidata dai consumatori”, ha scritto.

L’abbigliamento di lusso può essere tra le scommesse più sicure. Sophie Lund-Yates, analista di Hargreaves Lansdown Plc, favorisce aziende come LVMH, con i clienti del suo marchio Louis Vuitton con “meno probabilità di essere danneggiati dalla flessione dei salari reali.”

5. Tecnologia

I titoli tecnologici sono stati in prima linea nella crisi azionaria globale di quest’anno a causa dell’aumento dei rendimenti obbligazionari. E nonostante la sottoperformance, il settore “rimane molto costoso”, secondo lo stratega di Barclays Plc Emmanuel Cau.

“Con i segnali crescenti di una minore domanda proveniente dai semiconduttori, la distruzione della domanda potrebbe essere il prossimo ostacolo”, ha affermato Cau.

6. Edilizia e settore immobiliare

La costruzione deve affrontare una prospettiva precaria.

“Il settore sta aspettando con ansia di vedere come i doppi venti contrari di budget ridotti e tassi in aumento avranno un impatto sulla domanda”, afferma Danni Hewson, analista di AJ Bell. Costruttori di case come Barratt Developments e Persimmon sono crollati di oltre il 40% quest’anno, mentre Hewson afferma che anche i fornitori del settore potrebbero essere a rischio. HeidelbergCement e Travis Perkins sono tra i titoli da tenere d’occhio.

Nel frattempo, l’analista di Goldman Sachs Jonathan Kownator ha avvertito venerdì dell’aumento dei rischi macroeconomici per gli immobili commerciali, declassando Land Securities Group Plc, British Land Co Plc e Aroundtown SA. Il settore ha una correlazione negativa molto elevata con i rendimenti obbligazionari, ha affermato.