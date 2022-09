Inflazione: le banche centrali mondiali stanno sbagliando tutto?

Inflazione e banche centrali stanno scuotendo i mercati finanziari mondiali come non accadeva da tempo.

Le azioni sono scese bruscamente, i rendimenti obbligazionari sono aumentati e il dollaro si è rafforzato venerdì 23 settembre, chiudendo una settimana pessima e che lascia intravedere ancora scenari cupi. Gli investitori hanno ascoltato il segnale della Federal Reserve secondo cui la sua battaglia conrro l’inflazione potrebbe comportare tassi di interesse molto più elevati e una recessione.

Il sell-off di venerdì è stato globale, in una settimana in cui la Fed ha aumentato i tassi di altri tre quarti di punto e altre banche centrali hanno alzato il costo del finanziamento per combattere le tendenze dell’inflazione globale.

I deboli dati PMI su produzione e servizi dall’Europa venerdì e l’avvertimento della Banca d’Inghilterra giovedì che il Paese era già in recessione si sono aggiunti alla spirale negativa.

Dopo una settimana di annunci aggressivi da parte delle banche centrali di tutto il mondo, alcuni economisti stanno quindi iniziando a chiedersi: stanno andando troppo oltre, troppo velocemente nella lotta ai prezzi? I grandi banchieri a livello globale stanno sbagliando tutto? Le valutazioni di esperti.

Il mondo ostaggio delle banche centrali: cosa succede?

La Fed ha alzato i tassi di interesse mercoledì di tre quarti di punto e prevede che potrebbe aumentare il suo tasso sui fondi a un massimo del 4,6% entro l’inizio del prossimo anno. Quel tasso è ora dal 3% al 3,25%.

“L’inflazione e l’aumento dei tassi non sono un fenomeno statunitense. Questa è stata una sfida anche per i mercati globali”, ha affermato Michael Arone, chief investment strategist di State Street Global Advisors. “È chiaro che l’economia sta rallentando, ma l’inflazione è in aumento e la banca centrale è obbligata ad affrontarlo. Perno per l’Europa, la Bce [Banca centrale europea] sta alzando i tassi da negativi a qualcosa di positivo in un momento in cui hanno una crisi energetica e una guerra vicino casa.”

La Riksbank svedese ha aumentato di 1 punto percentuale del suo tasso di interesse all’1,75%, il suo più grande intervento in tre decenni. Anche Svizzera, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno annunciato un aumento di 0,75 punti percentuali ciascuno, che per la Svizzera ha significato la fine del periodo di tassi negativi iniziato nel 2015. Giovedì la Banca d’Inghilterra ha alzato il tasso principale di 0,5 punti percentuali al 2,25%, il più alto dalla crisi finanziaria, con una quasi promessa di ulteriori rialzi dei tassi a venire.

Gli economisti della Deutsche Bank hanno notato che per ogni banca centrale nel mondo che sta attualmente tagliando i tassi di interesse, ci sono ora 25 banche che stanno aumentando i tassi, un rapporto che è molto al di sopra dei livelli normali e non si vedeva dalla fine degli anni ’90, quando molte banche centrali hanno ottenuto l’indipendenza nell’impostare la politica monetaria.

Nathan Sheets, responsabile globale dell’economia internazionale presso Citi ed ex funzionario del Tesoro statunitense, afferma - in una analisi del Financial Times - che le banche centrali “si stanno muovendo così rapidamente che, quando hanno messo in atto questi aumenti dei tassi, non c’è stato davvero abbastanza tempo per loro di valutare quale sia il feedback sull’economia”.

Combattere l’inflazione a ogni costo

I banchieri centrali sono stati riluttanti ad ammettere di aver commesso errori nel mantenere i tassi di interesse troppo bassi per troppo tempo, sottolineando che queste riflessioni sono molto più facili da fare con il senno di poi che in tempo reale. Tuttavia, ora vogliono agire per dimostrare che, anche se sono stati in ritardo nell’iniziare ad agire contro l’inflazione, saranno sufficientemente “vigorosi”, per usare la parola della Banca d’Inghilterra, per abbassare l’inflazione.

Aumentando i tassi di interesse, secondo alcuni esperti, i banchieri centrali non stanno cercando di abbassare i picchi di inflazione causati al di fuori degli Stati Uniti dall’impennata dei prezzi del gas e dei generi alimentari, ma mirano a garantire che l’inflazione non si mantenga a un tasso che è scomodamente superiore al loro obiettivi. Ciò potrebbe accadere se le aziende e i dipendenti iniziassero ad aspettarsi un’inflazione più elevata, con conseguenti incrementi dei prezzi e richieste di salari più elevati. Sono disposti a garantire che ci sia dolore in termini di recessione economica per dimostrare la loro credibilità nel raggiungere i loro obiettivi di inflazione.

Nathan Sheets dice che, avendo sbagliato a valutare l’inflazione l’anno scorso, le banche centrali preferiscono piuttosto esagerare adesso. Stanno bilanciando le prospettive di una recessione con il rischio di un episodio inflazionistico prolungato che ne minerebbe la credibilità.

Un numero crescente di economisti, guidati da alcuni grandi nomi come Maurice Obstfeld, ex capo economista del FMI, pensa comunque che le banche centrali siano ora eccessive nelle loro azioni per aumentare i tassi di interesse e che l’effetto di tutto questo inasprimento sarà una recessione globale. Anche la Banca Mondiale ha espresso preoccupazioni simili questa settimana.

Antoine Bouvet, economista di ING, afferma che “le banche centrali hanno perso fiducia nella loro capacità di prevedere l’inflazione in modo accurato”, il che le ha portate a concentrarsi maggiormente sui tassi di inflazione effettivi odierni.

La Fed sta compiendo il suo più grande errore

Il professore di Wharton Jeremy Siegel, come riportato da Marketwatch, ha intanto lanciato una sfida - e un forte rimprovero - alla potente banca centrale Usa, accusandola di aver compiuto un grave errore nel perseguire la sua politica aggressiva.

Parlando a una trasmissione di Cnbc venerdì 23 settembre, ha sostenuto che l’anno scorso la Fed ha commesso un enorme sbaglio di politica monetaria non muovendosi per inasprire la politica monetaria prima che l’inflazione sfuggisse di mano, e ha deriso la Fed e Powell per aver insistito sul fatto che l’inflazione sarebbe rapidamente svanita da sola.

Ora, ha detto Siegel, la Fed sta commettendo un altro errore alzando i tassi di interesse e inasprendo la politica monetaria in modo troppo aggressivo:

“Quando tutte le materie prime sono salite a ritmi elevati, il presidente Powell e la Fed hanno detto: ’Non vediamo alcuna inflazione. Non vediamo la necessità di aumentare i tassi di interesse nel 2022.’ Ora, quando tutte quelle stesse materie prime e prezzi delle attività stanno scendendo, dice: ’Inflazione ostinata che richiede alla Fed di rimanere rigida per tutto il 2023’. Per me non ha assolutamente alcun senso.”

Come risultato di tutto questo, ha detto, la banca centrale sta facendo pagare gli americani della classe media e operaia quella che si aspetta sarà una recessione punitiva.

Invece di continuare ad aumentare i tassi fino a quando l’inflazione non torna verso l’obiettivo del 2% della banca centrale, Siegel ha affermato che la Fed dovrebbe lasciare che i prezzi delle materie prime in calo si facciano più carico dell’onere di lotta all’inflazione. I prezzi del greggio sono diminuiti drasticamente dai massimi raggiunti all’inizio di quest’anno, con il West Texas Intermediate sceso di $4,75, o 5,7%, per attestarsi a $78,74 al barile venerdì sul New York Mercantile Exchange, la sua transazione più bassa dal 10 gennaio.