L’inflazione farà esplodere l’America Latina? L’allerta FMI

I Governi dell’America Latina dovrebbero fornire un sostegno fiscale mirato e temporaneo per aiutare le famiglie povere a far fronte all’aumento dei prezzi del cibo e dell’energia e ridurre il rischio di disordini sociali dovuto all’inflazione in corsa: così si è espresso il FMI.

La regione del Sud-America è a rischio. Nelle nazioni in cui le reti di sicurezza sociale non sono ben sviluppate, i Governi possono attuare misure temporanee per facilitare il passaggio dell’aumento dei prezzi internazionali dovuto all’invasione russa dell’Ucraina. Allo stesso tempo, il fondo con sede a Washington ha messo in guardia sul costo fiscale e su potenziali distorsioni.

Una bomba di malcontento pronta a esplodere con gli effetti incrociati di guerra, crisi energetica, Covid in Cina? L’America Latina trema.

Perché il FMI ha messo in guardia il Sud-America su prezzi e non solo

Guerra, pandemia, nuovi equilibri - o squilibri - nella ricerca di materie prime stanno sconvolgendo il mondo. E la grande America Latina non è esclusa.

Dall’inizio della guerra, il 40% dei Paesi ha introdotto nuove misure per aiutare a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi sui gruppi vulnerabili, che vanno dalle riduzioni delle tasse e delle tariffe all’importazione, ai massimali sui prezzi o ai trasferimenti sociali, con un costo fiscale medio stimato dello 0,3% del prodotto interno lordo quest’anno, ha affermato il FMI.

L’impatto dell’inflazione ha già suscitato proteste in Perù, dove l’aumento del costo della vita più rapido degli ultimi due decenni ha provocato rivolte che hanno portato il presidente Pedro Castillo a imporre il coprifuoco alla capitale Lima.

Le stime del FMI sulla corsa dei prezzi sono tutte in netto rialzo nella regione, come emerge dal grafico Bloomberg su elaborazione dati del fondo:

Stime inflazione America Latina

Alcune economie della regione come Argentina, Brasile, Colombia e Cile sono importanti produttori di cibo, petrolio e metalli. I Paesi che beneficiano di prezzi più elevati per le loro esportazioni potrebbero trovare più facile finanziare misure di assistenza sociale, hanno scritto i funzionari del FMI in un post del 26 aprile.

Tuttavia, cautela e saggezza anche nell’adozione di tali misure sono d’obblico, “dati i rischi insolitamente elevati che circondano la ripresa globale e l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, nonché i costi crescenti per il finanziamento del Governo”, hanno affermato i funzionari.

Ad esempio, qualsiasi ulteriore rallentamento in Cina dovuto alla pandemia di Covid-19 o altri motivi potrebbe danneggiare le esportazioni e il commercio della regione.

Inoltre, i maggiori costi di finanziamento nazionali e globali risultanti dall’inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve potrebbero eventualmente influenzare le condizioni finanziarie globali, con costi di finanziamento più elevati che accelerano i deflussi di capitali dall’America Latina.

L’FMI ​​la scorsa settimana ha previsto una crescita del 2,5% per l’America Latina e i Caraibi per quest’anno. Sebbene si tratti di un miglioramento marginale rispetto al 2,4% stimato a gennaio, è il tasso più lento tra le regioni del mondo diverse dall’Europa in via di sviluppo, trascinata al ribasso dalla recessione russa a causa delle sanzioni occidentali.