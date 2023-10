L’India è il miglior investimento per il mercato immobiliare nel 2024, ecco perché

Dopo i terribili anni della pandemia e della crisi finanziaria del 2023, sembra che l’India sia matura per un miracolo economico. Gli investimenti in India sono saliti alle stelle, con il mercato immobiliare in particolare, è destinato a crescere in modo significativo nel 2024.

Il momento migliore per effettuare qualsiasi investimento è all’inizio di una spinta al rialzo. Gli investitori che hanno tratto profitto dalla crisi del 2008, ad esempio, sono entrati nel mercato nel 2009, quando l’economia globale ha iniziato a riprendersi.

Vediamo perché e dove investire nel mercato immobiliare indiano.

I prezzi delle case aumenteranno in India?

Nel 2023, la Reserve Bank of India (RBI) ha aumentato i tassi di interesse al 6,50%, più delle sue controparti nell’Eurozona e negli Stati Uniti. Tuttavia, la domanda immobiliare è rimasta stabile (il che non sorprende in un paese di 1,4 miliardi di abitanti) e recentemente ha ripreso a crescere.

L’economia appare molto resistente nonostante i rialzi dei tassi. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha recentemente aumentato le previsioni del PIL al 6,3% di crescita nel 2023, il valore più alto tra le 5 maggiori economie del mondo.

Secondo 360realtor, l’inflazione in India è sotto controllo. In effetti, l’indice dei prezzi al consumo è sceso di uno straordinario 1,8% mensile a settembre, ossia un 5% annuo.

In questo contesto di economia sana e ottimismo del mercato, i prezzi delle case aumenteranno sicuramente con l’arrivo di nuovi investimenti nel paese. Secondo un sondaggio Reuters, i prezzi delle case aumenteranno del 7% nel 2023 e nel 2024.

Una crescita così stabile garantirà, secondo alcuni analisti, che il mercato immobiliare costituirà il 20% del PIL indiano entro il 2030 e si espanderà fino a raggiungere un valore complessivo di 5,8 trilioni di dollari entro il 2047.

Dove investire adesso?

La maggior parte della crescita del mercato immobiliare in India sarà guidata dalla costruzione di nuove proprietà, soprattutto con l’aumento della qualità della vita nel paese.

Una città in particolare si distingue per investimenti immediati: Mumbai. La domanda di alloggi nella megalopoli dell’India occidentale è alle stelle e si prevede che i prezzi aumenteranno del 5.2% ogni anno.

La maggior parte della somma sarà destinata alla costruzione di quartieri suburbani alla periferia della città. A livello globale, le uniche altre città in cui si prevede che i prezzi delle case aumenteranno più di Mumbai sono Shanghai, Miami, Manila, Tokyo e Dubai.

Tutte queste città (tranne Manila) sono ambienti urbani già molto sviluppati e i prezzi sono guidati dalla mancanza di offerta piuttosto che dal futuro sviluppo urbano.

Dopo Mumbai, altre città che probabilmente vedranno un miglioramento dello sviluppo edilizio saranno Bengaluru e Nuova Delhi, la capitale dell’India.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-10-20 10:33:23. Titolo originale: India is the best investment for the housing market in 2024, here’s why