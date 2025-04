L’incredibile tunnel che collegherà Gran Bretagna e Irlanda costa €251 miliardi. Sarà lungo 87 km

Immaginate di poter guidare da Dublino a Manchester in meno di tre ore, attraversando il Mare d’Irlanda, in auto o in treno in appena trenta minuti.

Non si tratta di fantascienza, ma di un’ipotesi ingegneristica reale: un tunnel sottomarino lungo 87 chilometri che collegherà Holyhead, nel Galles, a Dublino, in Irlanda.

Un’opera ambiziosa da 208 miliardi di sterline (circa 251 miliardi di euro), che si propone di diventare uno progetti infrastrutturali più rivoluzionari d’Europa.

Il tunnel, noto come Irish Mail Route è stato più volte proposto, accantonato, e riesumato nel corso dei decenni. Dopo il suo rigetto da parte del governo britannico nel 2021, oggi torna a far parlare di sé grazie all’interesse di ingegneri, politici e ambientalisti che lo vedono come una possibile chiave per il rilancio economico e sostenibile dell’area. Il tunnel sarebbe sei volte più lungo di qualsiasi tunnel attualmente esistente nel Regno Unito e potrebbe diventare un modello internazionale di connessione tra due Stati attraverso infrastrutture sostenibili.

Purtroppo non è tutto oro ciò che luccica: accanto ai grandi numeri, alle promesse di innovazione e crescita, ci sono numerosi ostacoli ambientali, sfide ingegneristiche e problemi di fattibilità che pongono interrogativi sulla sua realizzazione. Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Irish Mail Route, ecco cosa prevede il progetto

L’idea di un tunnel tra Gran Bretagna e Irlanda non è nuova: fu proposta per la prima volta in epoca vittoriana, per poi tornare ciclicamente all’attenzione di esperti e governi nei decenni successivi (similmente alla storia del ponte sullo Stretto di Messina). L’ultima versione strutturata del progetto è quella definita nel 2014 dal British Transport Research Centre, con l’appoggio di Network Rail e successivamente analizzata nel 2021 dal governo britannico sotto la guida dell’allora premier Boris Johnson. L’obiettivo era creare un’infrastruttura che collegasse in modo diretto e rapido due Paesi separati dal Mare d’Irlanda, superando la frammentazione attuale dei trasporti via traghetto e aereo.

La Irish Mail Route sarebbe una galleria mista stradale e ferroviaria, lunga 87 chilometri, capace di accorciare drasticamente i tempi di viaggio. Attualmente, una traversata da Dublino a Holyhead richiede oltre quattro ore. Con il tunnel, il solo attraversamento richiederebbe circa 30 minuti, inserendosi perfettamente nei corridoi stradali e ferroviari già esistenti in entrambe le città. Ciò comporterebbe una riduzione considerevole del traffico aereo regionale, un miglioramento della logistica per merci e passeggeri, e una maggiore integrazione economica tra Irlanda e Regno Unito.

Oltre all’impatto sui trasporti, il progetto si presenta come motore occupazionale: stando alle stime la costruzione dell’Irish Mail Route potrebbe generare oltre 35.000 posti di lavoro, tra operai, tecnici, ingegneri e personale indiretto. Non solo, il tunnel potrebbe anche fungere da hub per la produzione di energia rinnovabile, sfruttando il passaggio per integrare impianti eolici, mareomotrici e solari.