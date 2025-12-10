Nuovi incentivi auto disponibili anche per l’acquisto di un veicolo con motore termico, a metterli a disposizione è la regione Veneto.

Terminati gli incentivi statali, c’è la possibilità di rottamare una vecchia auto e comprarne una nuova con un bonus di 15.000 euro. Gli incentivi particolarmente interessanti possono essere usati anche per l’acquisto di un veicolo con motore termico. Ecco cosa sapere sui nuovi incentivi auto del Veneto.

Con deliberazione 1410 dell’11 novembre 2025 la regione Veneto ha stanziato un fondo da 9 milioni di euro in favore dei cittadini che decidono di rottamare la vecchia auto per acquistarne una nuova. Tra le particolarità del bando, che lo distinguono notevolmente dagli incentivi statali, c’è la possibilità di ottenere le agevolazioni anche per l’acquisto di auto termiche, quindi non sono agevolate solo le auto elettriche.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere per ottenere gli incentivi auto in Veneto anche per l’acquisto di auto con motore termico.

Beneficiari incentivi auto

La domanda per accedere ai contributi per l’acquisto di un’auto anche con motore termico può essere presentata attraverso la piattaforma telematica regionale dal 18 novembre 2025 al 13 febbraio 2026. Si accede alla piattaforma con SPID, CIE o altre modalità di identificazione (MyID).

Possono presentare istanza i privati cittadini residenti in Veneto, con ISEE ordinario 2025 non superiore a 60.000 euro che provvedono alla rottamazione/demolizione di autoveicoli/motoveicoli inquinanti. É ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, non sono ammesse istanze da parte di soggetti appartenenti a nuclei che hanno fruito nei bandi negli anni precedenti.

I veicoli da rottamare devono essere:

Benzina : da euro 0 a euro 4;

: da euro 0 a euro 4; Bifuel (benzina/metano, benzina/GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;

(benzina/metano, benzina/GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4; Metano : Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;

: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4; Gasolio: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5.

Incentivi auto in Veneto: condizioni

Gli incentivi si possono ottenere non solo per l’acquisto di autoveicoli, ma anche motoveicoli, in ogni caso è necessaria la preventiva rottamazione di un altro veicolo.

Il nuovo veicolo acquistato deve essere meno inquinante del precedente e, di conseguenza, chi rottama un veicolo euro 4 può ottenere incentivi solo per un veicolo con alimentazione elettrica pura o ibrida con emissioni di CO2 inferiori a 100 g/km o a idrogeno.

L’entità del contributo erogato può raggiungere il valore massimo di 15.000 euro per gli autoveicoli e 4.000 euro per i motoveicoli. L’importo effettivo sarà determinato sulla base del valore di emissione di CO2 e dell’alimentazione del veicolo da acquistare, nonché sulla base della classe ambientale del veicolo da rottamare/demolire e della situazione economica familiare, secondo la fascia ISEE di appartenenza, ma non potrà comunque superare il 60% del costo del veicolo comprensivo di IVA, tasse e imposte.

Non sono mancate polemiche su questo particolare incentivo che ogni anno viene promosso dalla regione Veneto perché il rischio è che si annullino gli effetti della politica statale volta a incentivare l’acquisto di auto elettriche e a sostituire i veicoli più inquinanti.