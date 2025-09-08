Un esperto di energia sfata il mito sull’efficienza dei pannelli solari. «Non durerà a lungo»

Si parla talmente tanto dei pannelli solari che si rischia di mescolare informazioni, riflessioni e convinzioni senza un ordine logico. Circolano molti miti sull’efficienza dei pannelli solari, soprattutto a sfavore di questi strumenti per l’energia. Molti ritengono che abbiano una vita troppo breve e che non possano servire davvero durante l’inverno o in alcune parti del mondo, ma per fortuna un esperto è recentemente intervenuto per fare chiarezza. Si tratta di EnergySage, una compagnia che si pone come intermediario tra i consumatori e installatori di pannelli solari.

Opera in questo settore da anni, avendo accumulato notevole esperienza da quando è stata fondata a Boston nel 2009 per tutelare al meglio gli interessi dei propri clienti. Così, l’azienda si è consolidata come un punto di riferimento nell’ambito delle energie rinnovabili a uso privato, beneficiando dal frequente confronto tra aziende e consumatori. La piattaforma online di EnergySage è di fatto un marketplace, dove chi vuole installare pannelli solari, pompe di calore o batterie può scoprire molte imprese, confrontare servizi e preventivi, scoprire richieste e dubbi. Un lavoro che si basa ovviamente sulla convinzione che produrre energie rinnovabili e usare i pannelli solari sia vantaggioso e conveniente.

Nonostante questo stesso pensiero sia comune a molti, però, sono anche tante le reticenze rispetto ai pannelli solari e fotovoltaici. Comprensibilmente, chi deve investire in questi strumenti per l’energia della propria abitazione vuole essere sicuro che si tratti di una scelta utile. Secondo gli esperti sì, perché la maggior parte delle critiche mosse a questi sistemi sono fondate su convinzioni errate.