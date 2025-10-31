Abbonati

Bill Gates lancia un nuovo allarme sulla crisi climatica. E dà un consiglio all’umanità

Alessandro Nuzzo

31 Ottobre 2025 - 22:47

Il filantropo e fondatore di Microsoft ha ribadito che oltre all’aumento della temperatura, ci sono altri aspetti anche più importanti di cui occuparsi.

Bill Gates lancia un nuovo allarme sulla crisi climatica. E dà un consiglio all’umanità

Bill Gates, oltre a essere il cofondatore del colosso tecnologico Microsoft, si mostra da sempre molto attento alle tematiche umanitarie e allo sviluppo sostenibile. Nel corso degli anni, attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation, ha finanziato progetti per la salute globale, l’istruzione e la lotta alla povertà. Senza dubbio una delle più grandi sfide che l’umanità dovrà affrontare nei prossimi anni è quella del cambiamento climatico, dell’aumento delle temperature sulla Terra e, di conseguenza, del contenimento delle emissioni.

Qualche giorno fa l’argomento è tornato d’attualità dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato che i grandi della Terra hanno fallito, non riuscendo a evitare il superamento della soglia di 1,5 °C nei prossimi anni.

«La verità è che non siamo riusciti a evitare un superamento di 1,5 °C nei prossimi anni. E superare 1,5 °C avrà conseguenze devastanti. Alcune di queste conseguenze sono punti di non ritorno, che si tratti dell’Amazzonia, della Groenlandia, dell’Antartide occidentale o delle barriere coralline», ha affermato Guterres, ribadendo la necessità di cambiare rotta per non arrivare a un punto di collasso climatico.

Il giorno successivo a queste dichiarazioni, Bill Gates ha voluto dire la sua sull’argomento, intervenendo dalle pagine del suo blog personale Gates Notes. A sorpresa, l’imprenditore ha sostenuto che il mondo dovrebbe cambiare strategia, abbandonando la corsa forsennata al contenimento della temperatura globale. Secondo Gates, è arrivato il momento di smettere di considerare il cambiamento climatico come un’apocalisse imminente e di concentrarsi anche su altre sfide che non sono meno gravi.

Gates invita a concentrarsi su povertà e malattie

Quella volta in cui Bill Gates ha salvato Apple dalla bancarotta
Quella volta in cui Bill Gates ha salvato Apple dalla bancarotta

Per Gates, infatti, il cambiamento climatico non porterà all’estinzione dell’umanità: «Sebbene il cambiamento climatico avrà gravi conseguenze, soprattutto per le popolazioni dei Paesi più poveri, non provocherà la fine dell’umanità. Le persone potranno continuare a vivere e prosperare nella maggior parte delle aree del pianeta per il prossimo futuro», ha scritto.

I problemi più urgenti da affrontare, secondo il fondatore di Microsoft, restano la povertà e le malattie: «I problemi più grandi sono la povertà e le malattie, come sempre. Capire questo ci permetterà di concentrare le nostre limitate risorse su interventi in grado di avere il massimo impatto sulle persone più vulnerabili».

A novembre, a Belém in Brasile, si terrà la Cop30, il nuovo vertice mondiale sul clima. Per Gates sarà «un’opportunità per riconcentrarsi su un parametro che dovrebbe contare ancora di più delle emissioni e del cambiamento di temperatura: migliorare la vita delle persone e garantire loro un futuro dignitoso».

Molto spesso, secondo l’imprenditore, il mondo appare ossessionato dall’inquinamento e dal tentativo di ridurre le emissioni per non far aumentare ulteriormente la temperatura terrestre. Questo, però, finisce per oscurare altre emergenze non meno rilevanti, come la povertà, la fame e la diffusione delle malattie. Le stime per il 2025 parlano di 808 milioni di persone che vivranno in condizioni di povertà estrema (con meno di 3 dollari al giorno) e di altri 2,9 miliardi che disporranno di un reddito compreso tra 3 e 8,3 dollari al giorno. Una piaga ancora intollerabile, che secondo Gates dovrebbe tornare al centro delle priorità globali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

