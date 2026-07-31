Inarcassa 2026. Aliquote e contributi per ingegneri e architetti

Per un ingegnere o un architetto libero professionista, Inarcassa è la cassa previdenziale di riferimento, il meccanismo che tiene insieme due cose molto concrete: la regolarità contributiva, quella che serve nella vita reale, dai bandi alle certificazioni, e la pensione, che si costruisce un anno dopo l’altro anche quando il fatturato balla.

Qui però si fa presto a confondere reddito, volume d’affari e basi di calcolo, e a ritrovarsi con un conguaglio inatteso a fine anno. Facciamo il punto, quindi, con le tabelle ufficiali della Cassa, mettendo in fila aliquote, minimi, massimali e scadenze del 2026 e capendo davvero quanto si versa e perché.

Inarcassa: aliquote e contributi aggiornati al 2026

Nel 2026 i contributi Inarcassa ruotano attorno a tre pilastri. Il contributo soggettivo pesa sul reddito professionale netto IRPEF ed è quello che alimenta di più il montante pensionistico; il contributo integrativo è il 4% che applichi in fattura sul volume d’affari professionale IVA e poi riversi alla Cassa; il contributo di maternità e paternità è un importo fisso, deliberato ogni anno. Su queste basi, i valori chiave per il 2026 - rivalutati ISTAT dell’1,2% e approvati dai ministeri vigilanti con nota del 27 aprile 2026 - sono i seguenti (da verificare sempre nell’area riservata per le casistiche personali).

Aliquota contributo soggettivo : 14,5% (fino al massimale)

: 14,5% (fino al massimale) Aliquota contributo integrativo : 4%

: 4% Contributo soggettivo minimo : 2.785 euro

: 2.785 euro Contributo integrativo minimo : 850 euro

: 850 euro Massimale di reddito per il soggettivo : 145.550 euro

: 145.550 euro Contributo di maternità e paternità : circa 72 euro

: circa 72 euro Contributo facoltativo (modulare): dall’1% all’8,5%, da 255 a 12.520 euro

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Iscrizione a Inarcassa: quando scatta davvero (e quando no)

La domanda che torna sempre è questa: sono iscritto all’Albo e ho la partita IVA, devo iscrivermi a Inarcassa? In linea generale l’iscrizione è legata alla libera professione e scatta quando ricorrono insieme tre condizioni:

iscrizione all’Albo degli ingegneri o degli architetti;

titolarità di partita IVA (individuale, associata o nei casi previsti per le società);

esercizio effettivo e continuativo della professione in assenza di altra previdenza obbligatoria.

Tempi e modalità sono descritti nella Carta dei Servizi. E se qualcosa cambia - chiudi la partita IVA, passi al lavoro dipendente con altra copertura previdenziale - la regola pratica è una sola: comunicarlo subito, per non ritrovarsi con incongruenze e sanzioni.

Il caso più spinoso è il professionista con partita IVA e, insieme, un lavoro dipendente: spesso l’iscrizione alla Cassa non scatta, ma attenzione, non significa «zero adempimenti». Chi è iscritto all’Albo con partita IVA resta comunque tenuto al contributo integrativo sul volume d’affari professionale, anche senza iscrizione a Inarcassa. Qui, più che altrove, conviene verificare la propria posizione caso per caso.

Contributo soggettivo 2026: quanto pesa sul reddito

Il contributo soggettivo si calcola sul reddito professionale netto IRPEF e nel 2026 l’aliquota ordinaria è del 14,5%, applicata fino a un massimale di 145.550 euro (riferito al reddito 2025 da dichiarare nel 2026). La logica è semplice, ma la trappola è sempre la stessa: il confronto con il minimo di 2.785 euro. Se il 14,5% del tuo reddito supera il minimo, paghi la percentuale; se resta sotto, in assenza di deroghe o agevolazioni versi comunque il minimo.

Qualche numero per capirsi: con un reddito netto di 40.000 euro il 14,5% vale 5.800 euro, e paghi quello; con 10.000 euro scende a 1.450 euro, sotto il minimo, e qui, salvo deroga, scatta l’obbligo dei 2.785 euro. È la parte del conto che, negli anni «grassi», cresce più in fretta. Da sapere: il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito, anche in regime forfettario, dove però la base imponibile si determina applicando al fatturato il coefficiente di redditività.

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Contributo integrativo: quel 4% in fattura che non è un incasso

Il contributo integrativo non guarda al reddito ma al volume d’affari professionale IVA, e nel 2026 vale il 4%, con un minimo di 850 euro. È la voce che nella pratica dello studio va gestita con più testa, perché è facilissimo vedere quel 4% in fattura e poi dimenticare che non è denaro tuo: lo addebiti al cliente e lo giri alla Cassa.

Un esempio pulito: su un volume d’affari di 60.000 euro l’integrativo al 4% fa 2.400 euro. Due precisazioni che Inarcassa mette nero su bianco: l’integrativo va applicato secondo le modalità previste dalla Cassa e, a differenza del soggettivo, non è deducibile, proprio perché non rappresenta un costo del professionista.

Maternità e paternità: il contributo fisso

Accanto a soggettivo e integrativo c’è il contributo di maternità e paternità, dovuto da tutti gli iscritti a prescindere dal reddito. È un importo fisso, ridefinito ogni anno con delibera: per il 2026 si aggira intorno ai 72 euro. Poca cosa sul totale, ma va ricordato perché entra in gioco già con la prima rata dei minimi. Il valore esatto va sempre controllato negli avvisi e in Inarcassa On Line, dove eventuali aggiornamenti vengono pubblicati con atti specifici.

Scadenze: acconti, dichiarazione e conguaglio

Le scadenze non sono un dettaglio burocratico: sono il punto in cui la liquidità dello studio incontra la realtà. Inarcassa distingue tra minimi - soggettivo, integrativo e maternità - richiesti in acconto, e conguaglio, che arriva dopo la dichiarazione reddituale e riallinea quanto versato al reddito e al volume d’affari effettivi. I minimi si pagano in due rate di pari importo, il 30 giugno e il 30 settembre, oppure in sei rate bimestrali (da febbraio a dicembre) su domanda entro il 31 gennaio; il conguaglio va chiuso entro il 31 dicembre. Tradotto: se il 2026 ti esplode a livello di fatturato, aver pagato i minimi non basta. Il conguaglio può essere pesante, e va messo in conto per tempo.

Deroga al minimo soggettivo: quando conviene (e cosa ti porti dietro)

La deroga al minimo soggettivo è pensata per chi prevede un reddito così basso che il 14,5% resterebbe sotto il minimo. Per il 2026 la soglia è un reddito professionale inferiore a 19.207 euro: chi rientra, ha i requisiti e presenta domanda in tempo - entro il 1° giugno 2026, dato che il 31 maggio cade di festivo - può versare il 14,5% sul reddito effettivo invece dei 2.785 euro.

Due cose da mettere in conto. La prima: la deroga si può usare per un massimo di cinque anni, anche non continuativi, in tutta la vita lavorativa. La seconda, quella che conta davvero: non è gratis, perché riduce l’anzianità utile alla pensione in proporzione a quanto versi.

L’esempio della stessa Cassa è netto: con 10.000 euro di reddito paghi 1.450 euro, e per quell’anno ti vengono riconosciuti 187 giorni anziché 360. Il minimo integrativo e quello di maternità restano comunque dovuti, e gli importi non versati si possono sempre recuperare con il riscatto.

Under 35: la riduzione che può fare la differenza

Restano centrali le agevolazioni per chi si iscrive o si reiscrive prima dei 35 anni: la Cassa prevede una riduzione della contribuzione per i primi cinque anni a partire dall’anno di prima iscrizione. Ma, attenzione, non è un automatismo per tutti e non è per sempre. Il beneficio spetta solo a chi dichiara un reddito professionale non superiore al reddito medio degli iscritti (nel 2025 la soglia era intorno ai 39.653 euro) e va richiesto tramite Inarcassa On Line.

C’è poi un dettaglio che pesa sul lungo periodo: gli anni «scontati» vanno reintegrati per ottenere una pensione piena. Chi versa l’integrazione, possibile in qualsiasi momento, e raggiunge almeno 25 anni di contribuzione intera ottiene un accredito figurativo che riporta il montante al livello pieno.

Contributo facoltativo (modulare): quando ha senso alzare il montante?

Il contributo soggettivo facoltativo, o modulare, è la leva per incrementare volontariamente il montante: scegli un’aliquota aggiuntiva tra l’1% e l’8,5% sul reddito netto, per un versamento che nel 2026 va da un minimo di 255 a un massimo di 12.520 euro, da chiudere entro il 31 dicembre.

Ha senso soprattutto in un anno buono, quando vuoi trasformare parte del reddito in previdenza senza affidarti solo al meccanismo ordinario. Ma prima di aggiungere contribuzione, la priorità resta un’altra: regolarità, scadenze rispettate, sostenibilità.

Come stimare quanto versi nel 2026

Se vuoi una stima senza perderti, procedi in ordine. Chiarisci prima se sei iscritto a Inarcassa o se rientri in una casistica con soli obblighi integrativi. Poi stima il reddito netto IRPEF 2026, applica il 14,5% e confrontalo con il minimo di 2.785 euro; fai lo stesso sul volume d’affari IVA con l’integrativo al 4% e il minimo di 850 euro. Aggiungi il contributo di maternità e paternità e, soprattutto, metti in conto il conguaglio, perché è lì che spesso arriva la differenza vera.

Il consiglio è quello di parcheggiare una quota degli incassi su un conto dedicato ai contributi, così eviti di finanziare Inarcassa all’ultimo minuto. E occhio ai tre errori più costosi: confondere reddito e volume d’affari, che non hanno lo stesso contributo; considerare l’integrativo «soldi del cliente» e non programmarlo; pensare che minimi e acconti chiudano la partita, quando dichiarazione e conguaglio possono ribaltare i conti.