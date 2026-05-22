Gestire una libreria indipendente nel cuore della campagna scozzese, vivendo in un appartamento privato sopra al negozio. Non è la trama di un romanzo, ma una delle proposte di turismo esperienziale più famose e desiderate al mondo. A Wigtown, la «città del libro» della Scozia, il progetto The Open Book permette ai viaggiatori di trasformarsi in librai per una settimana e di dormire al piano di sopra della piccola attività indipendente.

Il pavimento che scricchiola, l’ambiente interamente in legno e il profumo delle pagine dei libri: un sogno per tutti coloro che amano la lettura e l’avventura. Un’occasione unica per immergersi in un ambiente completamente nuovo e originale per trascorrere un paio di settimane al di fuori della routine quotidiana.

Un trend che unisce la sharing economy di Airbnb al desiderio di staccare dalla routine quotidiana. Ma come funziona esattamente il soggiorno e quanto costa questa vacanza alternativa?

In Scozia puoi diventare libraio e vivere all’interno di una libreria

Airbnb è una piattaforma che permette di affittare appartamenti in tutto il mondo: si può entrare in contatto con la natura o vivere in una casa sugli alberi, o ancora prenotare una stanza di hotel a tema cartoni animati. Gli amanti dei libri possono prenotare un soggiorno presso la libreria The Open Book che si trova proprio nel centro di Wigtown, una tranquilla cittadina nel sud-ovest della Scozia che si autodefinisce con orgoglio la «Città Nazionale del Libro».

Anziché limitarsi a curiosare tra gli scaffali, prenotando questa esperienza si avrà l’occasione di diventare librai in prima persona per alcune settimane, aprendo e chiudendo le porte della libreria, accogliendo clienti e consigliando letture in base ai gusti delle persone. Non è necessario avere alcuna esperienza: un team di volontari resterà a disposizione per accertarsi che la vacanza (e l’attività) vada per il meglio.

L’esperienza include anche un soggiorno di almeno 6 giorni in un magnifico alloggio esclusivo al piano superiore dell’attività. La stanza messa a disposizione per gli ospiti è stata ricavata in uno spazio al secondo piano della piccola libreria e può ospitare un massimo di due persone.

Dormire tra il profumo delle pagine dei libri e l’inchiostro delle parole è un sogno che molti tengono nel cassetto. Finalmente è possibile prenotare un’esperienza di turismo lento in un piccolo paese che conta appena 900 abitanti, ma migliaia e migliaia di libri da leggere o sfogliare.

Quanto costa l’esperienza su Airbnb?

Chiunque può prenotare la magnifica esperienza scozzese e vivere per alcune settimane all’interno di una libreria da gestire in autonomia con l’aiuto di un team di volontari. Il paese da raggiungere è Wigtown, che si trova nel Galloway, una tranquilla regione della Scozia sud-occidentale nota per le sue coste frastagliate, le antiche foreste, i castelli storici e le vaste campagne. Nelle vicinanze passano sentieri escursionistici a lunga percorrenza come il Southern Upland Way, e l’area circostante è costellata di distillerie di whisky, piste ciclabili e riserve naturali.

L’alloggio è disponibile su Airbnb, ma le prenotazioni sono davvero tantissime: è richiesto un soggiorno minimo di 6 giorni, al prezzo di circa 40 euro a notte. L’esperienza offerta da The Open Book non si limita al solo pernottamento: agli ospiti dell’inedito bed and breakfast è richiesto di collaborare attivamente nella gestione della libreria. Si potranno persino organizzare eventi all’interno della libreria: ad esempio, incontri culturali, degustazioni o letture a voce alta.

C’è solo un dettaglio importante: l’esperienza è diventata incredibilmente popolare e il calendario si riempie in fretta. Infatti, The Open Book è attualmente al completo fino alla fine del 2027, ma talvolta si liberano delle settimane per disdetta o cancellazione di alcuni clienti. Il consiglio è di tenere d’occhio la pagina di prenotazione per non perdere questa magnifica occasione.