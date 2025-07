In queste due zone d’Italia si vive di più e meglio. Ecco perché

Vivere a lungo rimanendo in salute è il sogno di tutti noi. Un sogno che, in 6 particolari territori sparsi ai 4 angoli del mondo è diventato realtà. I 6 territori in questione sono stati soprannominati “Blue Zone” da una importante ricerca scientifica e si distinguono per l’elevatissimo numero di abitanti che riescono a superare i 90 e i 100 anni.

Al momento tra le Blue Zone ci sono Okinawa, in Giappone, Loma Linda, in California, Icaria, in Grecia, la Penisola di Nicoya, in Costarica e due zone d’Italia: il territorio compreso tra l’Ogliastra, Nuoro e la Barbagia di Ollolai in Sardegna e il piccolo borgo di Caltabellotta, in Sicilia.

La prima “Blue Zone italiana” La parte centro-orientale della splendida Sardegna è stata la prima Blue Zone italiana ufficialmente riconosciuta. Il motivo è l’elevatissima concentrazione di centenari, in particolar modo nei comuni dell’Ogliastra. Per dare qualche numero. La media italiana rilevata da ISTAT di centenari ogni 1.000 abitanti è di circa 0,38. Alcuni piccoli borghi di questa zona superano tranquillamente la media di 8 ogni 1.000. Statistiche talmente sorprendenti da aver spinto gli studiosi a compiere ulteriori ricerche per capire il motivo per cui qui in questa parte della Sardegna si vive così a lungo. La risposta è stata banale, ma non scontata: il segreto della longevità sono il movimento, la dieta equilibrata, una vita poco stressante e un costante impegno verso i propri familiari. Proprio il regime alimentare è una delle principali discriminanti che accomuna le diverse Blue Zone. In queste parti del mondo il consumo di alimenti freschi e naturali è più elevato rispetto alle altre.