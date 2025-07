In Italia c’è una piccola Barcellona. Costa meno ed è perfetta per le vacanze estive 2025

La Sardegna è una delle regioni più suggestive d’Italia e una delle mete turistiche preferite dai turisti di mezzo mondo. Ha spiagge tra le più belle e premiate del pianeta, un mare incredibile e dei paesaggi da sogno.

In pochi, però, quando parlano di Sardegna pensano alla bellezza e alla storia delle sue città. Ed è un errore perché è proprio qui che si trova la suggestiva Alghero, la “piccola Barcellona” d’Italia.

Perché Alghero è la “piccola Barcellona” italiana Alghero, localizzata nella parte nord-ovest dell’Isola, nel cuore della provincia di Sassari, deve il suo soprannome alle tracce lasciate dalla dominazione catalana del 14esimo secolo. Tracce che sono sia architettoniche che culturali. Alghero vanta moltissime costruzioni in stile gotico-catalano, comprese torri, fortificazioni e chiese e i suoi abitanti parlano una versione rielaborata di catalano, ovvero l’algherese.

Cosa vedere ad Alghero Alghero è un mix davvero unico di bellezze architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche. La prima cosa da fare, una volta arrivati, è visitare a piedi il centro storico per ammirare le antiche stradine protette dalle mura cittadine e da torri come quella di San Giovanni, di Sulis e di Porta Pietra. Il tutto senza dimenticarsi di visitare la meravigliosa Cattedrale di Santa Maria. Altra tappa obbligata è l’escursione in barca alla scoperta della Grotta di Nettuno. È una delle formazioni carsiche più estese del nostro Paese ed è incastonata in un paesaggio che ci farà impazzire con le foto. Una volta ritornati in centro è quasi obbligatoria una passeggiata sul lungomare, la “rambla” di Alghero, per ammirare uno degli splendidi tramonti sul mare che hanno reso famosa la città. Nessun problema anche per gli amanti del mare. Alghero è situata nella costa nota come Riviera del Corallo che comprende spiagge incredibili come quella di Maria Pia, delle Bombarde e del Lazzaretto.

Gli spettacolari dintorni Per chi ha la possibilità di passare più giorni in questa zona c’è veramente tantissimo da fare. A pochi chilometri di distanza merita una visita Fertilia, famosa per le sue spiagge da sogno, per la sua particolare conformazione urbanistica e per il suggestivo porticciolo di vecchi pescatori. Ad appena un’ora di viaggio in macchina, invece, si trova la spettacolare Stintino, una delle spiagge più belle della Sardegna, famosa per ricordare i litorali delle Maldive. E da qui si può partire con la barca alla scoperta dell’isola dell’Asinara.

Come arrivare Alghero è facile da raggiungere sia in aereo che in traghetto. Nel primo caso dovremo recarci all’aeroporto di Alghero-Fertilia, distante 10 minuti dalla città e ben collegato ai principali scali italiani ed europei. Se preferiamo il traghetto la destinazione sarà Porto Torres, distante 40 km da Alghero. In questo caso però è meglio consultare i servizi delle compagnie di navigazione perché alcuni vengono interrotti nei mesi invernali.