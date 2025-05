La spiaggia più bella del mondo nel 2025 è italiana. Ed è a 1 ora da Roma

Arrivano nuove conferme prestigiose per le mete, i paesaggi e le bellezze naturali italiane. Più di 1.000 esperti di turismo internazionale hanno classificato le spiagge del mondo in base alla qualità delle acque, alla presenza di fauna selvatica, allo stato di conservazione dell’ambiente e alla presenza di servizi, nominando le “The World’s 50 Best Beaches” per il 2025.

A vincere è stata una spiaggia italiana: Cala Goloritzè, nel cuore della Sardegna. Ecco perché il premio è più che mai meritato e perché questo litorale sardo merita di essere visto almeno una volta nella vita.

Perché Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo Per i pochi che non ne hanno mai sentito parlare, Cala Goloritzè è un paradiso di ciottoli bianchi e acque trasparenti localizzato nel territorio dell’Ogliastra, sulla costa est della Sardegna. Un luogo unico al mondo, Patrimonio UNESCO addirittura dal 1995, che ha vinto il premio di spiaggia più bella del mondo per quest’anno grazie alle misure di tutela ambientale messe in campo per preservarla. Nelle motivazioni che gli esperti hanno dato per l’assegnazione del premio c’è una frase particolarmente significativa. Per loro Cala Goloritzè “è il perfetto connubio tra una bellezza naturale incontaminata e un’esperienza balneare senza pari".

Come arrivare a Cala Goloritzè Cala Goloritzè è raggiungibile in due modi: a piedi, seguendo un sentiero di circa 4 chilometri che parte da Baunei (il dislivello è di 400 metri e la durata del tragitto di circa 75 minuti), oppure via mare, lasciando la barca ancorata a qualche centinaio di metri dalla riva. I mesi migliori dell’anno per visitarla sono maggio, settembre e ottobre. Nelle giornate di primavera la vegetazione è al suo massimo splendore, è possibile ammirare specie locali come capre e pecore sulla strada e, aspetto da non sottovalutare, il clima non è torrido come nel periodo di piena estate. Per arrivare al paesino di Baunei è possibile utilizzare sia la nave che l’aereo. Nel primo caso dovremo arrivare a Civitavecchia e prendere il traghetto per Arbatax. Una volta sbarcati saremo appena a 20 km di distanza dall’inizio del sentiero per la spiaggia. Se, invece, preferiamo l’aereo, lo scalo di riferimento partendo da Roma è quello di Olbia e il viaggio dura appena un’ora. Da qui dovremo comunque muoverci in macchina per raggiungere Baunei.