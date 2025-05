Questo piccolo borgo sembra Atene ma è a meno di 2 ore da Roma

I borghi sono ciò che rende l’Italia il Paese più amato dai turisti di tutto il mondo. Lungo lo Stivale si nascondono luoghi magici per storia, bellezze naturalistiche, architettura e tradizioni millenarie. Uno dei più belli e sottovalutati in assoluto si trova nel sud della Toscana ed è soprannominato la “Piccola Atene”.

Il suo nome è Capalbio e tra poche righe scopriremo perché potrebbe rivelarsi la meta perfetta per la prossima vacanza.

Capalbio, situato nel cuore della Maremma Toscana , si è guadagnato il soprannome di “Piccola Atene” per il suo incredibile sviluppo a livello culturale, architettonico e artistico. Non per niente pochi decenni fa era una delle mete di vacanze più ambite da studiosi e intellettuali.

Altra tappa da non perdere è la deliziosa Porto Santo Stefano , distante appena 40 minuti da Capalbio. Qui troveremo panorami magnifici, un lungomare tutto da scoprire e alcune piccole spiagge perfette per staccare dalla routine quotidiana. E, aspetto da non sottovalutare, da Porto Santo Stefano ci sono molti collegamenti via mare per Giannutri e l’Isola del Giglio.

Per chi, invece, vuole rilassarsi, il consiglio è di prendere l’auto e raggiungere le Cascate del Mulino di Saturnia . Ovvero le terme libere più suggestive di tutta la toscana. Una sorgente con acqua a temperatura costante superiore ai 37 gradi in cui immergersi a stretto contatto con la natura.

Se Capalbio merita assolutamente una visita, i suoi dintorni non sono da meno. A pochi minuti di viaggio dal centro, in località Garavicchio, si trova il Giardino dei Tarocchi , parco che ricorda il celebre Parque Guell di Barcellona. Costruito nel 1979, il parco ospita 22 sculture uniche, ognuna di esse dedicata a uno dei simboli dei tarocchi.

Quando visitare Capalbio e come arrivare

Capalbio è meravigliosa in ogni momento dell’anno, ma forse il periodo migliore per visitarla è quello primaverile. I profumi delle ginestre in fiore, le giornate più lunghe e le temperature miti potrebbero farci davvero innamorare.

Per raggiungere il borgo, infine, la via di riferimento è la SS1 Aurelia. Per chi viene da sud bisogna prima imboccare la A12 in direzione Civitavecchia e poi uscire a Grosseto. Per chi arriva da nord la via migliore è quella del raccordo autostradale Firenze-Siena.

Nessun problema anche se preferiamo il treno. La stazione di Capalbio è ben coperta sia dalla linea Roma-Pisa che dalla linea Roma-Genova.