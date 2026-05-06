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La lista aggiornata al 2026 dei Patrimoni UNESCO conta 1.248 siti sparsi per il mondo, suddivisi in Patrimoni Culturali, Patrimoni Naturali e Patrimoni Misti.

L’Italia ne ospita addirittura 61 ed è il record assoluto davanti ai 60 della Cina, ai 55 della Germania e ai 54 della Francia.

Ma anche questi Paesi, che ospitano luoghi incredibili come Roma, Parigi e Berlino, non possono nulla contro l’unica città al mondo ad avere ben 4 siti considerati Patrimonio UNESCO: Cordoba, perla sottovalutata della Spagna, in Andalusia.

Cordoba è il tesoro nascosto dell’Andalusia

Cordoba viene spesso ignorata quando si parla di viaggi in Andalusia, a favore di mete più turistiche e “famose” come Siviglia e Malaga.

È un errore che dovremmo smettere di fare. Cordoba, con 330.000 abitanti, è una città a misura d’uomo famosa per le sue case bianche, per i fiori che danno colori unici a ogni angolo e per alcuni dei festival più importanti d’Europa, tra cui la celebre Festival de los Patios.

Ma non solo. La perla andalusa vanta uno status storico e culturale che non hanno neanche capitali come Roma, Parigi, Londra e, per restare in Spagna, Madrid e Barcellona.

Il motivo? È l’unica al mondo a ospitare 4 Patrimoni UNESCO: la Moschea-Cattedrale, il centro storico, il Festival dei Cortili e le rovine della Medina Azahara.

I 4 Patrimoni UNESCO di Cordoba

La prima opera di Cordoba a essere nominata Patrimonio UNESCO è stata la Moschea-Cattedrale, entrata nella lista nel 1984. Un luogo unico nel suo genere che mette insieme elementi della cultura visigota, di quella islamica e di quella cristiana e che funge ancora oggi da edificio di culto.

10 anni dopo è arrivato il secondo riconoscimento UNESCO, assegnato a un centro storico che comprende i quartieri vicini al fiume Guadalquivir, il ponte romano e l’antico quartiere ebraico.

Nel 2012, invece, è stato inserito tra i Patrimoni Culturali il Festival de los Patios, la famosa festa dei cortili di Cordoba. Ogni maggio i residenti aprono al pubblico i loro cortili fioriti e la tradizione è diventata il simbolo della cultura sociale della città.

Il quarto Patrimonio UNESCO, nominato nel 2018, è la Medina Azahara, la città-palazzo califfale localizzata a pochi chilometri dalla città. Costruita nel X secolo sotto Abd al-Rahman III è oggi una delle più importanti testimonianze archeologiche del Califfato di Cordoba.

Come arrivare a Cordoba dall’Italia

Córdoba è distante meno di due ore di viaggio dalla capitale Madrid e da altre città importanti come Malaga, Siviglia e Granada.

Per raggiungerla la strada quasi obbligata è quella di prendere un aereo per una di queste mete (Cordoba ha soltanto un piccolo scalo che ospita voli privati) e poi muoversi in treno, in auto o in bus.

Una delle mete più economiche della Spagna

Un altro buon motivo per visitare Cordoba è che è una delle mete attualmente più economiche della Spagna. Al momento è possibile trovare pacchetti comprensivi di volo e hotel a poco più di 330 euro a persona mentre una settimana di vacanza potrebbe costarci circa 700 euro, a seconda della struttura scelta per il pernottamento.

Incredibili i prezzi per il cibo. Un pasto completo a base di pietanze locali difficilmente supera i 15 euro mentre i pezzi medi per un caffè e una birra piccola sono rispettivamente di 1,50 euro e 2,50 euro.