In 24 ore il mercato obbligazionario globale ha riscritto le sue regole

Inflazione negativa a giugno 2026, Fed in bilico: i mercati scommettono su un taglio, ma il petrolio e Hormuz potrebbero ribaltare tutto in ore.
I dati sull’inflazione di giugno 2026 sembrerebbero aver spazzato via in poche ore la narrativa dominante di un rialzo imminente dei tassi, trascinando con sé le aspettative del mercato obbligazionario e riaprendo scenari che molti investitori avevano già archiviato come impossibili.
Chi investe in BTP o obbligazioni a lungo termine, potrebbe trovarsi di fronte a un bivio inatteso: quello che sembrava un rischio certo potrebbe trasformarsi in un’opportunità, ma anche in una trappola per chi si muove in ritardo.
Per comprendere la portata di quanto sembrerebbe accaduto, occorre partire da una distinzione tecnica che normalmente sfugge all’attenzione dei più: la differenza tra la variazione mensile e quella annuale del CPI, l’indice dei prezzi al consumo statunitense. Il dato su base annua fotografa il cammino già percorso, mentre la variazione mensile funziona come un sensore in tempo reale, capace di captare le prime increspature di un cambiamento strutturale prima che diventino visibili nel dato aggregato. A giugno 2026, questo sensore avrebbe emesso un segnale statisticamente anomalo: per la prima volta da decenni, la variazione mensile del CPI sembrerebbe essere scivolata in territorio negativo, configurando una deflazione puntuale che storicamente si manifesta quasi esclusivamente in coincidenza con crolli bruschi del prezzo del petrolio, come sembrerebbe essere avvenuto nella prima metà del 2026 con il Brent che si avvicinava agli $80 al barile. [...]
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