Imu disabili e anziani 2025, tutti i requisiti per l’esenzione

Come investire in borsa?

L’esenzione Imu per anziani e disabili è prevista dal singolo ente locale. L’Imu, in base alla normativa di riferimento, ovvero la Legge 160 del 2019, prevede l’esenzione solo per l’abitazione principale, l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.

La stessa legge, però, all’articolo 1, comma 74, prevede l’esenzione anche qualora l’unità immobiliare sia detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario per permanente ricovero. La casa, per avere diritto all’esenzione, non deve essere locata e il beneficio fiscale deve essere previsto dal singolo Comune.

Si avvicina il momento per versare l’acconto dell’Imu, il termine ultimo per il pagamento è fissato al 16 giugno 2025 e proprio per questo è bene comprendere quando l’imposta non deve essere versata, pur non vivendo nell’immobile. Ovviamente per il diritto all’esenzione le condizioni previste vanno rispettate in maniera precisa.

Può capitare che un anziano non sia più in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana o di prendersi cura della propria persona. Come può capitare che un invalido non sia più autosufficiente o che non possa vivere da solo avendo bisogno di assistenza e cure continue. In questi casi, in cui il soggetto è ricoverato in un istituto di cura o in una casa di riposo, si lascia vuota la propria casa adibita ad abitazione principale (che senza la residenza del proprietario non risulta più essere abitazione principale) e si potrebbe essere esonerato dal pagamento dell’Imu.

L’immobile resta inutilizzato e per il mancato utilizzo si può aver diritto a delle agevolazioni fiscali che prevedono, tra le altre cose, l’esenzione del pagamento dell’Imu.