Imprenditore individuale o società: confronto fiscale completo, vantaggi e svantaggi 2026

Svolgere attività d’impresa è possibile in due modi fondamentali: in forma individuale, come imprenditore o ditta individuale, oppure in forma collettiva, costituendo una società. La scelta non è solo una questione giuridica: incide direttamente sul carico fiscale, sulla responsabilità patrimoniale e sui costi di gestione.

Di seguito la guida aggiornata al 2026 con il confronto completo dei due profili, le simulazioni fiscali e i criteri per scegliere la forma più conveniente in base alla propria situazione.

Imprenditore individuale: come funziona

A norma dell’art. 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’imprenditore gestisce autonomamente la propria impresa e risponde delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività anche con il patrimonio personale: non esiste alcuna separazione tra il patrimonio dell’impresa e quello privato.

Dal punto di vista operativo, l’imprenditore individuale — o ditta individuale — è la forma più semplice e meno costosa da avviare e gestire: non richiede atto notarile, ha adempimenti contabili ridotti e, a certe condizioni, può accedere al regime forfettario.

La società: un soggetto giuridico separato

Con la società si dà vita a un nuovo soggetto di diritto che agisce in nome proprio, con un patrimonio separato da quello personale dei soci. Esistono due grandi famiglie:

Società di persone (SNC, SAS, SS): prevale l’elemento personale; i soci, o almeno alcuni, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.

(SNC, SAS, SS): prevale l’elemento personale; i soci, o almeno alcuni, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Società di capitali (SRL, SPA, SRLS): prevale il capitale; c’è autonomia patrimoniale perfetta — i soci rispondono dei debiti sociali solo nei limiti del capitale conferito.

Esistono anche le società unipersonali (SRL con unico socio), che consentono di esercitare l’impresa in forma individuale godendo della schermatura patrimoniale tipica delle società di capitali.

Profilo fiscale: imprenditore individuale

Il regime fiscale dell’imprenditore individuale varia in base al volume di ricavi.

Regime forfettario (ricavi annui fino a 85.000 €): è la soluzione più vantaggiosa per chi è nelle soglie. L’aliquota sostitutiva è del 15% sul reddito determinato forfettariamente (ricavi × coefficiente di redditività per categoria ATECO), che scende al 5% per i primi cinque anni di attività. Non si applicano IVA, IRAP, né ritenute d’acconto.

Regime ordinario (ricavi oltre 85.000 € o scelta volontaria): il reddito d’impresa confluisce nell’IRPEF personale del titolare, tassato per scaglioni progressivi:

Scaglione di reddito Aliquota IRPEF 2026 --- --- Fino a 28.000 € 23% Da 28.001 € a 50.000 € 35% Oltre 50.000 € 43%

A ciò si aggiungono i contributi INPS: artigiani e commercianti versano una percentuale sul reddito d’impresa (circa il 24-25%), con un minimale fisso annuo di circa 4.500 € anche in assenza di reddito. L’IRAP è generalmente non dovuta per le ditte individuali prive di autonoma organizzazione, salvo eccezioni.

Profilo fiscale: società di persone (SNC, SAS)

Le società di persone applicano il principio di trasparenza fiscale: il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili. Ciascun socio paga quindi IRPEF sul proprio quota-parte di reddito societario, con le stesse aliquote progressive dell’imprenditore individuale.

A questo si sommano i contributi INPS dei soci che lavorano nella società e l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%), che per le società di persone è sempre dovuta.

Profilo fiscale: società di capitali (SRL, SPA)

La SRL e la SPA applicano regole fiscali proprie, distinte da quelle dei soci:

IRES : aliquota fissa del 24% sul reddito imponibile della società (12% per le start-up innovative nei periodi agevolati).

: aliquota fissa del sul reddito imponibile della società (12% per le start-up innovative nei periodi agevolati). IRAP : aliquota ordinaria del 3,9% sul valore della produzione netta.

: aliquota ordinaria del sul valore della produzione netta. Dividendi : gli utili distribuiti ai soci persone fisiche scontano una ritenuta a titolo definitivo del 26% .

: gli utili distribuiti ai soci persone fisiche scontano una . Compenso dell’amministratore: il socio-amministratore può percepire uno stipendio, deducibile dal reddito societario e tassato in capo a lui con IRPEF ordinaria. Questa leva permette di ottimizzare il carico fiscale complessivo.

Per i calcoli su tasse e contributi legati alla partita IVA è utile verificare le proprie simulazioni caso per caso.

Tabella comparativa: vantaggi e svantaggi

Imprenditore individuale Società di persone SRL / Società di capitali Responsabilità Illimitata (patrimonio personale a rischio) Illimitata (SNC) / mista (SAS) Limitata al capitale conferito Tassazione IRPEF progressiva (o forfettaria) IRPEF progressiva in trasparenza IRES 24% + 26% su dividendi IRAP Non dovuta (senza organizzazione) Dovuta Dovuta Regime forfettario Sì (fino a 85.000 €) No No Costi di avvio Minimi Medi Più elevati (notaio, statuto) Costi di gestione Bassi Medi Più alti (contabilità ordinaria, collegio sindacale oltre certe soglie) Flessibilità decisionale Massima Media Strutturata (assemblea, CDA) Ottimizzazione fiscale Limitata Limitata Maggiore (compenso amministratore, ritenuta su dividendi, scissioni) Accesso al credito Più difficile Medio Più agevole (bilancio certificato)

Quando conviene la ditta individuale

La forma individuale è preferibile quando:

i ricavi annui restano sotto gli 85.000 € e si può accedere al regime forfettario: la flat tax al 15% (o 5%) è più vantaggiosa dell’IRES + doppia tassazione sui dividendi;

e si può accedere al regime forfettario: la flat tax al 15% (o 5%) è più vantaggiosa dell’IRES + doppia tassazione sui dividendi; si svolge un’attività prevalentemente in proprio , senza dipendenti o strutture complesse;

, senza dipendenti o strutture complesse; si vuole minimizzare i costi di avvio e gestione (nessun notaio, contabilità semplificata);

(nessun notaio, contabilità semplificata); il rischio d’impresa è contenuto e non vi sono asset personali rilevanti da proteggere.

Quando conviene la SRL

La società di capitali diventa più conveniente quando:

i ricavi superano i 85.000 € annui : si esce dal forfettario e l’IRPEF progressiva diventa onerosa; a quei livelli l’IRES al 24% può risultare meno pesante, soprattutto se si trattiene utile in azienda;

: si esce dal forfettario e l’IRPEF progressiva diventa onerosa; a quei livelli l’IRES al 24% può risultare meno pesante, soprattutto se si trattiene utile in azienda; si vuole proteggere il patrimonio personale da rischi d’impresa elevati;

da rischi d’impresa elevati; si ha bisogno di attrarre soci o investitori : la SRL offre uno strumento giuridico più strutturato e credibile;

: la SRL offre uno strumento giuridico più strutturato e credibile; si pianifica una crescita dimensionale con dipendenti, finanziamenti bancari o accesso a bandi e appalti.

Per un approfondimento sulle differenze tra le singole forme societarie, è disponibile la guida al confronto tra SNC, SRL e SRLS.

Conclusione: non esiste la scelta giusta in assoluto

La forma giuridica più conveniente dipende dal volume di ricavi atteso, dal livello di rischio dell’attività, dalla necessità di proteggere il patrimonio personale e dalle prospettive di crescita. Sotto gli 85.000 € di fatturato il forfettario da solo può essere determinante. Oltre quella soglia, e con redditi che crescono, la SRL offre leve di pianificazione fiscale che la ditta individuale non permette. In ogni caso, prima di decidere è consigliabile confrontare le simulazioni con un commercialista.