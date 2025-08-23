Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Un importante marchio di moda italiano chiude 500 negozi, ma nessun fallimento

Alessandro Nuzzo

23 Agosto 2025 - 18:19

Successo mondiale negli anni 80-90, poi il lento declino. Ora la chiusura di quasi 500 negozi per un piano di rilancio.

Un importante marchio di moda italiano chiude 500 negozi, ma nessun fallimento

Seguici su

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, la moda Made in Italy viveva il suo momento di massimo splendore a livello mondiale. Uno dei marchi più iconici era Benetton, celebre per i capi colorati e innovativi. Tra i mercati più redditizi figuravano gli Stati Uniti. Poi, con l’arrivo del fast fashion e del commercio online, è iniziato il lento declino del marchio. L’azienda ha perso quote di mercato, ha perso appeal e i bilanci hanno iniziato a risentirne. Non quelli della famiglia Benetton che, grazie a una sapiente diversificazione degli investimenti in diversi settori, ha potuto accrescere enormemente il proprio patrimonio.

Benetton, dopo l’addio dell’amministratore delegato Massimo Renon e del direttore creativo Andrea Incontri, ha deciso di intraprendere un nuovo corso. L’obiettivo era rilanciare un’azienda che nel 2023 aveva registrato perdite per 235 milioni di euro. La priorità era ridurre i costi. Come? Con la chiusura di decine di negozi in tutto il mondo, circa 500, soprattutto quelli in franchising con utili troppo bassi. Nel 2024 sono stati 180 i punti vendita chiusi globalmente, di cui circa 100 in Italia: da Bari a Foggia, da Palermo a Novara, molte insegne hanno abbassato le saracinesche.

Sono stati chiusi anche siti produttivi in Tunisia, Croazia e Serbia, mentre in Italia i lavoratori dello stabilimento di Ponzano Veneto sono stati trasferiti a Castrette di Villorba. La forza lavoro è stata ridotta di oltre cento unità con un piano di esuberi incentivati. Così, a fine 2024, i dipendenti Benetton erano scesi a 700 rispetto ai 1.100 dell’anno precedente.

Entro la fine del 2025 è prevista la chiusura di 419 store, sui 3.500 complessivi a livello mondiale. Questa la prima strategia per contenere i costi e riportare l’azienda in utile. Già nel 2024, infatti, la situazione finanziaria è migliorata: le perdite si sono ridotte a 60 milioni di euro, contro i 235 milioni del 2023. Il fatturato ha raggiunto 916,9 milioni di euro, in calo rispetto agli 1,098 miliardi dell’anno precedente ma di poco.

Benetton prepara la fase di rilancio per il ritorno all’utile

Ora l’azienda prepara la fase di rilancio, con l’obiettivo di tornare a generare utili nel 2026. Circa un mese fa si è svolto un incontro con le rappresentanze sindacali in cui sono state illustrate le prossime mosse. Il primo passo è accelerare la produzione delle collezioni, passando da 12 a 6 mesi. Poi far crescere l’e-commerce, oggi indispensabile per i ricavi di un marchio. Seguiranno la valorizzazione dei negozi attraverso una gestione più efficiente, il completamento del passaggio dal modello wholesale a quello misto wholesale/retail e la valorizzazione degli asset aziendali, come il comparto logistico.

Con questa riorganizzazione Benetton spera di rilanciarsi sul mercato, puntando su meno punti vendita fisici e su un forte incremento delle vendite online.

leggi anche

Caso Benetton, cosa è successo? Da un utile di €2 miliardi a un rosso di €100 milioni
Caso Benetton, cosa è successo? Da un utile di €2 miliardi a un rosso di €100 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Moda
# Crisi d’impresa
# Benetton

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Selezionati per te

Una famosa catena italiana di ristoranti dichiara bancarotta negli USA. Ancora

Successi e fallimenti

Una famosa catena italiana di ristoranti dichiara bancarotta negli USA. Ancora
Come ha fatto Elon Musk a diventare l'uomo più ricco del mondo

Successi e fallimenti

Come ha fatto Elon Musk a diventare l’uomo più ricco del mondo

Correlato