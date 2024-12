Il valore del Bitcoin supererà del 100% il PIL mondiale. La previsione shock

La Francia si trova in una situazione critica, cosa può succedere secondo Marcotti. VIDEO

Un responsabile degli investimenti di una società di consulenza pensionistica inglese, che consiglia ai fondi pensione di allocare parte della liquidità sul Bitcoin, ha affermato che la criptovaluta potrebbe arrivare a valere il doppio dell’intera economia mondiale.

Sam Roberts, direttore della consulenza sugli investimenti in Cartwright, ha affermato che «la capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin potrebbe superare i 200 trilioni di dollari rispetto all’attuale capitalizzazione di mercato di 2 trilioni di dollari, il che suggerisce un significativo potenziale di rialzo per il prezzo», all’interno di una sua analisi pubblicata sul sito di settore Personal Pensions.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima il PIL mondiale a circa 110 trilioni di dollari. Facendo due semplici conti, significa che Roberts ritiene che il Bitcoin potrebbe superare l’attuale prodotto interno lordo mondiale di quasi il 100%.

Tra i clienti di Cartwright, che si avvalgono della consulenza dello studio per una parte o per tutti i loro fondi pensione, figurano Carpetright e la Camera di commercio araba britannica.

Nello stesso articolo, Roberts paragona lo scetticismo nei confronti di Bitcoin all’iniziale accoglienza negativa riservata all’online banking, all’e-commerce, a Facebook e allo streaming online:

“Bitcoin si è evoluto da un asset digitale di nicchia a un’opportunità di investimento mainstream, e ignorarlo potrebbe rivelarsi costoso. Ai fondi pensione offre una preziosa opportunità di diversificare i portafogli e potenzialmente ottenere rendimenti più elevati.”

Gli esperti evidenziano come l’approccio di Cartwright esponga i fondi pensione alla volatilità del Bitcoin. Il prezzo dell’asset digitale, che ha superato per la prima volta i 100.000 dollari giovedì mattina, è aumentato di circa il 500% da novembre 2022. Ma gli investitori che hanno acquistato l’asset nell’ottobre 2021 hanno visto il suo valore scendere da circa 65.000 dollari a meno di 16.000 dollari in poco più di un anno, un crollo del 75%.

Sebbene sia improbabile che un’esposizione del 3% sui propri asset causi il fallimento di un fondo pensione, un eventuale crollo della criptovaluta potrebbe comunque avere un impatto sul valore dei risparmi pensionistici di un investitore.

Bitcoin è notoriamente volatile e i fiduciari dei fondi pensione sono altrettanto notoriamente avversi al rischio. P

La Financial Conduct Authority, la corrispondente britannica della nostra Consob, afferma che chi investe in Bitcoin dovrebbe farlo solo con denaro che è disposto a perdere. Una caratteristica che ha difficoltà ad armonizzarsi con un regime pensionistico gestito per conto dei suoi sottoscrittori.

Qualsiasi previsione sul futuro del Bitcoin dovrebbe essere sempre soppesata.