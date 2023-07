«Il test di Turing è superato»: esperto di IA invita a rivedere lo schema che distingue gli uomini dalle macchine

«Non dovremmo più interessarci a cosa dirà una macchina ma a cosa potrà fare. A quel punto, si dovrà ragionare sulle conseguenze per l’economia globale».

L’annuncio di Mustafa Suleyman, co-fondatore di DeepMind, che il famoso Test di Turing sarebbe ormai obsoleto con l’avvento dei moderni software di intelligenza artificiale, ha scatenato un acceso dibattito sul futuro delle valutazioni dell’intelligenza artificiale (IA). L’idea è riportata nel volume The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma. [...]