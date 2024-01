Il reddito minimo della California: modello per altri Stati?

“I soldi non risolvono ogni singolo problema, ma ogni singolo problema può essere superato quando la gente possiede le risorse basiche necessarie”. Così Michael Tubbs, ex sindaco di Stockton California, sita a 130 chilometri est di San Francisco, in un’intervista alla Public Broadcasting System (Pbs), mentre spiegava il valore del reddito minimo garantito della sua città, una forma di reddito di cittadinanza. Lo Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED) iniziato da Tubbs nel 2019 consiste di un programma pilota che ha aiutato 125 residenti di una zona di Stockton dove il reddito era inferiore alla media.

Quando si danno soldi ai poveri senza restrizioni emerge subito la preoccupazione che verranno spesi in modo poco appropriato in alcol, droghe o altre attività di sperperi. Tubbs ha chiarito che i beneficiari hanno speso i soldi responsabilmente in maniera poco diversa dal resto della società in generale. Da notare anche che il resto della comunità ci ha guadagnato poiché le imprese locali hanno beneficiato dello stimolo economico. Ovviamente i soldi sono stati usati per necessità anziché comprare azioni in borsa.

Al di là di Stockton altri 40 programmi piloti di redditi basici sono in corso in California. Sussidi che vanno da 300 a 1.800 dollari mensili sono in programma, mirati a beneficiare bisognosi per una durata che va da 6 mesi a 3 anni. Seguiranno la stessa strategia di Stockton erogando stipendi senza restrizioni di spesa, lasciando ai beneficiari la decisione di come meglio usare questi assegni. Si calcola che 12 mila californiani riceveranno questi sussidi, un numero di persone molto ridotto considerando la popolazione totale del Golden State che raggiunge quasi 40 milioni di abitanti. I costi si aggirano sui 180 milioni di dollari, cifra bassissima se si considera il bilancio annuale della California di 230 miliardi di dollari. Una spesa irrisoria dunque che il Golden State può permettersi ricordando anche che il Pil annuale piazzerebbe lo Stato del Pacifico alla quinta economia del mondo, livello vicinissimo al Pil della Germania. [...]