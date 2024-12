Il prezzo di queste azioni potrebbero esplodere con il listing sul Nasdaq

L’imminente ricostituzione del Nasdaq 100, prevista per il 13 dicembre 2024, sta catalizzando l’attenzione di investitori e analisti.

L’annuale aggiornamento dell’indice, uno dei più seguiti al mondo, offre un’opportunità unica per aziende emergenti di accedere a una maggiore visibilità e a un volume di investimenti istituzionali potenzialmente enorme.

Tra i titoli azionari che potrebbero essere inclusi troviamo aziende hanno registrato una crescita significativa nel corso dell’anno, posizionandosi come forti candidate per entrare in uno degli indici più prestigiosi del mercato azionario globale. [...]