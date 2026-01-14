Il petrolio venezuelano può far scendere i prezzi. O solo illuderci

Trump promette petrolio più economico per tutti. E le Big Oil accorrono mentre i mercati applaudono. Ma c’è una domanda che quasi nessuno si sta facendo. Davvero qualche decina di milioni di barili venezuelani può cambiare il prezzo del petrolio mondiale? Oppure stiamo confondendo una mossa politica con una soluzione strutturale, proiettando aspettative eccessive su un mercato che risponde a logiche molto più profonde?

Negli ultimi anni il petrolio è tornato a essere una variabile centrale non solo per l’economia reale, ma per l’intero sistema finanziario globale. Ogni annuncio che promette più offerta e prezzi più bassi viene immediatamente interpretato come un potenziale punto di svolta macroeconomico. Ma tra narrativa e realtà spesso si apre uno spazio pericoloso, fatto di illusioni ben confezionate.

Perché il petrolio è una leva macro, non solo una commodity

