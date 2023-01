Il petrolio ha iniziato la corsa al rialzo?

Il prezzo del petrolio sale per il sesto giorno, nella speranza che l’inflazione statunitense si stia raffreddando e nel pieno di un’ondata di acquisti di greggio da parte della Cina.

La direzione dell’oro nero è quindi tracciata in questo inizio 2023? Tra previsioni e valutazioni, gli analisti non sono ancora tutti allineati sulle stime per i prezzi petroliferi. Troppi i fattori da considerare per ottenere proiezioni verosimili: dall’evoluzione della guerra, alla consistenza della riapertura cinese fino al ruolo delle sanzioni sul greggio russo e alla politica OPEC, gli elementi in gioco sono diversi e incerti.

Mentre il prezzo del petrolio torna a salire, cosa si aspettano gli analisti per i prossimi mesi? Alcune nuove stime.

Prezzo petrolio riprende slancio: può durare?

Il West Texas Intermediate è salito sopra i 78 dollari al barile e si stava dirigendo verso la più lunga serie di guadagni giornalieri da febbraio. Il Brent viaggia oltre gli 83 dollari al barile.

L’acquisto di greggio da parte della Cina dopo che Pechino ha emesso una quantità eccezionale di quote di importazione questa settimana sta aggiungendo un sentimento rialzista sulla domanda. Negli ultimi giorni il Paese ha intensificato le forniture statunitense e dall’Africa occidentale.

“L’umore è ottimista”, ha affermato Tamas Varga, analista di PVM Oil Associates. “Ma ricordiamoci: può peggiorare tanto rapidamente quanto è migliorato se la pressione inflazionistica si dimostra radicata.”

La recente spinta al rialzo del petrolio ha preso piede dopo un inizio d’anno difficile tra i timori per un rallentamento dell’economia globale. Tuttavia, molti analisti rimangono rialzisti sulle prospettive a lungo termine.

Goldman Sachs ha dichiarato che si aspetta il greggio raggiungere i $110 entro il terzo trimestre con la riapertura dell’economia cinese, mentre Morgan Stanley vede una seconda metà dell’anno più tesa. Cosa aspettarsi?

I fattori domanda/offerta sul petrolio: che 2023 sarà?

Come appena anticipato, Morgan Stanley prevede una contrazione del mercato petrolifero nel terzo e quarto trimestre del 2023, sostenuta, tra gli altri fattori, da una ripresa della domanda indotta dalla riapertura delle frontiere della Cina.

“Vediamo che il mercato petrolifero si equilibra nel 2° trimestre e si restringe nel 3° e 4° trimestre, sostenendo prezzi più alti entro la fine dell’anno”, ha affermato, con incertezze come la riapertura della Cina, la ripresa dell’aviazione, i rischi per l’offerta russa, il rallentamento dello scisto statunitense e la fine dei rilasci di SPR che “si trasformano in vento favorevole.”

Sebbene Morgan Stanley abbia previsto che i prezzi del Brent nel primo trimestre rimarranno entro un intervallo di circa $ 80-85 al barile, li stima raggiungere i $ 110 al barile entro la fine dell’anno.

“Vediamo il rialzo della domanda di petrolio in Cina a causa della riapertura a quasi 1 milione di barili al giorno, da realizzarsi progressivamente durante tutto l’anno”, ha affermato la banca, aggiungendo che si aspetta che la riapertura del Paese acceleri anche la domanda di aviazione.

Barclays ha invece avvertito che un peggioramento dell’attività manifatturiera globale potrebbe rappresentare un rischio al ribasso per le sue attuali previsioni sul prezzo del Brent a 98 dollari al barile per il 2023.

“Dato il difficile contesto macroeconomico evidenziamo un ribasso di 15-25 dollari al barile nelle nostre previsioni se il crollo dell’attività manifatturiera globale peggiora in modo simile al 2008-2009 e questo implicherebbe un ribasso di 1-2 milioni di barili al giorno per le nostro stime della domanda”, si legge in una nota della banca.

In sintesi, le tendenze cicliche della domanda di petrolio puntano in basso, ma quelle strutturali dal lato dell’offerta - il rallentamento della crescita della produzione statunitense, un’OPEC+ proattiva e l’effetto delle sanzioni sulle forniture russe - hanno mantenuto i prezzi sostenuti significativamente al di sopra dei livelli pre-Covid, secondo la banca.