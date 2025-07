Il peso invisibile del dollaro: quando la valuta “mangia” i guadagni

Quando si parla di investimenti globali, le insidie non sono solo legate ai mercati o all’economia. Spesso, il vero pericolo si nasconde in un fattore trascurato dalla maggioranza degli investitori: il rischio cambio. In altre parole, la variabilità del valore delle valute può trasformare un investimento profittevole in una delusione cocente. E nel 2025 questo fenomeno si è mostrato in tutta la sua forza.

A inizio anno, l’S&P500, l’indice di riferimento della borsa americana, ha toccato nuovi massimi storici. Un risultato che, in teoria, avrebbe dovuto portare ampi sorrisi tra gli investitori internazionali. Eppure, chi aveva acquistato ETF sullo stesso indice ma denominati in euro si è trovato davanti a un’amara sorpresa: performance in rosso.

Come è possibile? Il motivo è semplice ma spesso trascurato: il dollaro americano, nel corso del 2025, ha perso circa il 12% rispetto all’euro. Così, un +6% dell’indice S\&P500 in valuta locale si è trasformato in un -6% per un investitore europeo non coperto. Una beffa in piena regola. [...]